Everything: acesta este primul trailer la un joc nominalizat la Oscar

Prea puțini consideră jocurile video o artă, dar nominalizarea trailerului de mai sus pentru Everything la premiile Oscar este un pas important spre această clasificare.

Industria jocurilor video a ajuns să genereze anual niște încasări astronomice. În doar câteva zile de disponibilitate pe piață, cel mai nou Call of Duty se reflectă în vânzări similare cu biletele vândute la cel mai nou film Star Wars sau Avengers. Cu toate acestea, jocurile au fost definite din totdeauna ca fiind o sursă de divertisment, mai mult decât o manifestare artistică cu consecințe pe termen lung.

Situația pe marginea acestui subiect pare însă să se schimbe, iar primul pas important în această direcție a fost făcut de către membrii Academiei Americane de Film. Pentru prima oară, un trailer la un joc video a fost nominalizat la premiile Oscar. Jocul este intitulat Everything, iar clipul cu pricina este mai mult un scurt metraj menit să-ți atragă atenția asupra experienței filozofice puse la dispoziția jucătorilor de acest simulator. Clipul promoțional are aproximativ 11 minute și are pe fundal cuvintele filozofului britanic Alan Watts. Combinația dintre elementele vizuale și auditive evidențiază natura interconectată a lumii înconjurătoare. Cu un pic de noroc, ar putea primi premiul Oscar pentru cel mai bun scurt metraj animat.

Definit ca fiind un simulator filozofic al lumii înconjurătoare, Everything este complet diferit față de orice ai avut vreodată ocazia să experimentezi. Ai putea spune că are ceva în comun cu câteva jocuri de care te-ai bucurat în ultimele decenii, dar rezultatul final joacă într-o ligă proprie. Responsabil de acest proiect a fost David OReilly, un individ care a mai cochetat în trecut cu cinematografia. Tot el a creat jocul video holografic pe care l-ai văzut pentru câteva minute în SF-ul Her regizat de Spike Jonze în urmă cu câteva ani.

Everything este disponibil acum pe PS4, PC și Mac, iar clipul cu pricina a câștigat deja premiul juriului pentru animație la festivalul de scurt metraje de la Viena din acest an.