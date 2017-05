Cele mai bune filme psihologice care se ridică la nivelul acțiunii năucitoare din Inception

Inception este unul dintre acele filme psihologice care prin acțiunea elaborată se joacă cu mintea ta și te expune unor lumi alternative, făcându-te să uiți, măcar pentru moment, care este granița dintre realitate și ficțiune.

Întreaga creație cinematografică este un act artistic elaborat în care ești imersat cu ușurință. Întregul univers capătă o nouă formă, iar regulile de joc se modifică în întregime. Mai mult, devine tot mai dificil să lipești piesele împreună pentru a da de cap scenariului elaborat pus în scenă de regizori și, este foarte probabil, să nu reușești să găsești un fir călăuzitor după o singură vizionare.

Astfel, nu este deloc rușinos să recurgi la surse alternative care să îți pună pe tavă câteva răspunsuri la nedumeririle pe care le ai. Acesta este și motivul pentru care Inception este unul dintre filmele psihologice excepționale și asta nu e de mirare, mai ales pentru că regizorului Christopher Nolan i-a luat mai mult de 10 ani pentru a scrie scenariul.

Dacă și pe tine te-a impresionat Inception și cauți cele mai bune filme psihologice care să se ridice la același nivel de complexitate, îți punem la dispoziție o listă de alternative a căror acțiune te poate zăpăci la fel de mult.

Matrix

Care este posibilitatea ca tot ceea ce vedem și experimentăm să fie o simplă simulare computerizată creată de mașinăriile inteligente? Cum poți diferenția între ceea ce este real și ceea ce este fictiv? Matrix este o peliculă care vrea să adreseze tocmai aceste întrebări, punându-te față în față cu o lume complexă și confuză, deopotrivă.

Matrix este un film științifico-fantastic, regizat și scris de frații Wachowski și lansat în 1999 pe marile ecrane. El are ca temă principală ideea că oamenii trăiesc într-o lume virtuală, creată de inteligența artificială, în urma războiului purtat între oameni și mașini. Filmul conține numeroase referințe la subcultura hackerilor, precum și la alte ideologii și referințe filosofice.

Cele mai bune filme psihologice: The Machinist

Mașinistul îl aduce în prim plan e Christian Bale, protagonistul peliculei, care are parte de momente chinuitoare în timp ce încearcă să facă față concepției eronate pe care o are asupra realității. Mașinistul are o temă surprinzător de asemănătoare cu cea a Inception, fiind unul dintre cele mai renumite filme psihologice ale timpului. Personajul principal suferă de insomnie, iar această afecțiune îl face să se comporte foarte straniu. Creația cinematografică te ține mereu cu sufletul la gură și te face să te întrebi ce e real și ce e ficțiune. La fel ca în cazul Inception, răbdarea de a viziona tot filmul va fi recompensată cu un final pe măsură.

Etajul 13

Acțiunea filmului Etajul 13 are loc la finalul anilor 1990, în Los Angeles, și ne aduce în prim plan o desfășurare neobișnuită a evenimentelor. Creația științifico-fantastică se desfășoară în interiorul unor lumi simulate, create de un geniu programator. După ce acesta moare, toate secretele sunt îngropate odată cu el. Tot ceea rămâne este un mesaj care va decide soarta tuturor oamenilor care trăiesc în acea lume. Creației nu îi lipsește nici elementul năucitor, iar universul în care protagonistul este imersat nu este lumea reală, ci o simulare computerizată.

Cele mai bune filme psihologice: Memento

Memento este un thriller psihologic a cărei desfășurare cu greu poate fi trecută cu vederea. Scenariul se învârte în jurul vieții protagonistului Leonard care, ca rezultat al unei traume, suferă de amnezie severă, o inabilitate de acumula noi amintiri. Acesta se află în căutarea persoanelor care i-au omorât soția, folosindu-se de un sistem complex de fotografii Polaroid și tatuaje pentru a-și aminti informațiile pe care nu le poate ține minte.

Filmul te ține în suspans până la final, când cu o nouă răsturnare de situație ți se oferă toate răspunsurile pe care le căutai. Deznodământul te pune față în față cu o desfășurare inedită a evenimentelor, la care nu te-ai fi așteptat.

Strălucirea eternă a minții neprihănite

Strălucirea eternă a minții neprihănite (titlu original: Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ne pune față în față cu o acțiune imprevizibilă, non-lineară care aduce în prim plan implicațiile tehnologiei în viața personală. Un cuplu, care încearcă să treacă peste o despărțire grea, se folosește de un sistem tehnologic complicat pentru a șterge amintirile despre perioada pe care au petrecut-o împreună. În final, își dau seama cât de inumană este întreaga operațiune și încep să o saboteze.

Filmul îi aduce în prim plan pe doi actori faimoși, Kate Winslet și Jim Carrey, a căror prestanță este apreciată la Premiile Oscar.

Zbor de fluture (The Butterfly Effect)

Ce s-ar întâmpla dacă am putea să ne întoarcem în timp, în acele momente critice ale vieții noastre, pentru a influența cursul evenimentelor viitoare? Pelicula The Butterfly Effect are o acțiune sucită care ne amintește de răsturnările de situație din Inception.

Deși probabil că nu am avea niciodată posibilitatea de a accesa trecutul nostru, Evan, un tânăr de 20 de ani, găsește o modalitate de a retrăi evenimentele trecute cu ajutorul jurnalului din copilărie. The Butterfly Effect demonstrează cu succes că deși ai putea avea posibilitatea de a schimba trecutul, lucrurile nu vor fi nicicând perfecte. La finalul zilei, trebuie să fii mulțumit cu ceea ce ai și să conștientizezi că multe lucruri nu se află sub controlul tău.

Cele mai bune filme psihologice: Shutter Island

Shutter Island este unul dintre cele mai bune thrillere psihologice care și-au făcut apariția pe ecrane în ultimele decenii. Nu se teme să se joace cu mintea ta și te lasă să te întrebi ce e real și cum au ajuns lucrurile în acest punct. Atmosfera se aseamănă cu cea din Inception și te face să te simți ca și cum ai fi un simplu pasager într-o cursă complicată cu obstacole.

Desfășurarea acțiunii îl are în prim plan pe protagonistul peliculei (jucat de Leonardo DiCaprio), însă spre final lucrurile se complică substanțial și vei ajunge să te întrebi care sunt antagoniștii și care sunt protagoniștii. Filmul are în componența sa suficiente răsturnări de situație cât să te facă să amețești. În plus, acțiunea complexă și desele punctele culminante îl transformă într-un bun înlocuitor al adrenalinei din Inception.

Sperăm că acest top de filme psihologice vă îndrumă să revedeți măcar o parte dintre creațiile care v-au atras atenția în trecut și chiar spre noi alternative. Dacă v-a impresionat peste măsură acțiunea pusă în scenă de Inception, colecția de creații cinematografice pe care v-am pus-o la dispoziție se va ridica la înălțime așteptărilor.