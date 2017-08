Pozele puse pe internet te pot da de gol, dacă faci evaziune fiscală

Dacă îți place să te dai mare cu cele mai noi achiziții pe care le faci, postându-le pe conturile de social media, ai putea avea probleme.

Multora le place să posteze imagini în care își prezintă noile mașini de lux adăugate la colecție sau diversele vile și castele pe care le au, fie că sunt pe plaiuri mioritice sau pe diverse insule exotice. Dincolo de afișarea opulenței, astfel de practici ar putea să-i coste pe cei care continuă să își afișeze bogățiile, mai ales dacă sunt nejustificate.

Problemele pentru cei care se laudă cu mai mult decât ar fi putut câștiga din muncă cinstită ar putea apărea în India. Aici, autoritățile iau în considerare să verifice conturile de social media ale utilizatorilor pentru a vedea dacă aceștia se întind mai mult decât îi ține plapuma, implicit pentru a descoperi cazuri de evaziune fiscală.

Platformele ca Facebook și Instagram vor deveni surse de informații pentru autoritățile indiene începând de luna viitoare, încercându-se astfel să se afle dacă cetățenii fac evaziune fiscală, un fapt care poate fi dedus din stilul de viață al persoanelor. Pentru cineva care are un salariu mediu, ar fi destul de greu să întrețină o vilă uriașă, o mașină de lux și să-și facă vacanțe în destinații exotice de fiecare dată când se ivește un concediu.

Firește, există și o șansă ca această metodă să nu fie ideală, deoarece în anumite situații am putea vorbi despre cadouri venite de la alții, deși și în acest caz ar putea fi luați la întrebări așa-zișii binefăcători. Amit Maheshwari de la firma de contabilitate Ashok Maheshwary and Associates, din New Delhi, este de părere că o asemenea soluție ar putea chiar să ajute la rezolvarea problemelor legate de hărțuire din partea autorităților, care fac uneori presiuni fără vreo oarecare dovadă, după cum relatează și ubergizmo.com.