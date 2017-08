Cum repostezi ceva pe Instagram în câțiva pași simpli [VIDEO]

Ar fi trebuit să fie un pic mai simplu, dar dacă vrei să știi cum repostezi ceva pe Instagram ai nevoie de o aplicație terță.

În funcție de timpul pe care îl petreci pe Instagram, s-ar putea să te fi lovit vreodată de situația de a vrea să repostezi o imagine sau un clip video. Dacă soluția la care te-ai gândit implică realizarea unor capturi de ecran, editarea și repostarea lor, s-ar putea să te complici prea mult. Ideal ar fi fost un buton de share, similar cu cel de pe Facebook. Din păcate, Instagram nu funcționează așa și suntem nevoiți să apelăm la soluții terțe.

Cum repostezi ceva pe Instagram pe iPhone sau Android

După ce am cercetat un pic subiectul, am ajuns la concluzia că este nevoie de o aplicație suplimentară. Atât pe Android, cât și pe iPhone, există o multitudine de aplicații care se laudă cu facilitarea procesului din titlu. În urma experimentelor, Repost for Instagram mi s-a părut că funcționează cel mai bine. În plus, spre deosebire de altele similare, nu are nevoie să-ți acceseze contul de Instagram și nu ești nevoit să te autentifici cu numele de utilizator și parola ta. Datele de autentificare rămân în siguranță în Instagram.

Repost for Instagram poate fi descărcată folosind acest link de Apple AppStore sau Google Play. Aplicația este gratuită. După instalare, îți este automat servit un tutorial menit să-ți explice ce ai de făcut. Îl poți viziona, dar nu este obligatoriu. Te interesează să apeși în dreapta sus pentru a intra în Instagram.

După ce ai găsit pe Instagram fotografia sau clipul care te încântă, apasă pe cele trei puncte. În dreapta sus, vei găsi butonul marcat Copiază linkul sau Get Share URL. Atinge-l și revin-o în Repost for Instagram. Aplicația cu pricina se va autosesiza că ai copiat anterior un link de Instagram. Fă un tap pe noua postare și alege-ți în ce colț vrei să apară pe poză, într-un mod discret, numele creatorului original al postării. Dacă vrei să nu apară nicăieri cine a postat acea fotografie sau clip video prima dată, trebuie să achiți o achiziție in-app de 5 euro.

Ultima etapă implică să apeși pe butonul mare marcat Repost de la baza aplicației și să alegi Copy to Instagram dintre opțiunile disponibile. Din acest punct, ai revenit în Instagram și ține de tine să-ți personalizezi sau nu noua postare. Îi poți da un tag creatorului original sau poți opta să apară și pe Facebook, nu doar pe Instagram respectiva imagine. Opțional, poți completa o descriere. La final, apasă în dreapta sus pe Distribuie sau Share.

După cum am zis și la început, dacă ți-ai propus să înveți cum repostezi ceva pe Instagram, ai câțiva pași de urmat. Din fericire, după ce ai parcurs de vreo 2-3 ori etapele descrise mai sus, nu vei mai întâmpina nici o problemă.