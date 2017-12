eMAG listează mii de produse la reducere, în pregătirea Crăciunului, și-n fiecare zi are oferte sau diverse bonusuri la anumite categorii. Acum ți-am făcut listă cu câteva produse care te-ar putea interesa.

Campania eMAG pentru Crăciun a început în urmă cu o săptămână și se derulează până a doua zi de Crăciun. Reducerile, în funcție de categorii, ajung și la peste 50%. Sunt câteva telefoane la un preț excelent, sunt televizoare performante cu preț redus, dar și electrocasnice mari sau mici la un raport preț – calitate foarte avantajos.

Produse pe care să le iei la preț mic de la eMAG

Primul pe lista de recomandări dintre reducerile eMAG e un televizor LED de la LG. Are o diagonală de 108 cm, un difuzor stereo și o rezoluție full HD. Prețul este foarte bun în perioada asta.

Ca telefon, există un Samsung Galaxy S7. E din 2016, cel mai bun de la companie, dar încă are un hardware competitiv. Vine cu spațiu de stocare de 32GB, ecran de 5,1 inci 2K, o cameră de 12 megapixeli foarte bun și e disponibil în mai multe nuanțe de culoare. Îl poți cumpăra de la eMAG cu o reducere de 33%.

eMAG are un preț foarte bun și la un laptop Lenovo. Vine cu Intel Core i7, are 4GB memorie RAM, 1TB spațiu de stocare pe hard disk, dar mai important e că are o placă video de 2GB Nvidia 940MX. Prețul este disponibil cu o reducere de 27%.

Pentru stocarea tuturor produselor pe care le ai în casă de Crăciun te poți orienta spre combina frigorifică Arctic. Are un volum de 291 litri, clasa energetică A+ și o înălțime de 181,4 cm. O poți cumpăra de la eMAG la un preț bun în perioada asta.

Nu în ultimul rând, e nevoie de cafea, iar în acest sens ar trebui să te orientezi spre un espressor. eMAG are un preț redus cu aproape 50% la un model DeLonghi cu volum pentru apă de un litru, oprire automată, pe nuanță de negru sau gri și cu sistem de cappuccino. E disponibil la eMAG în această perioadă.

Cele mai bune reduceri, din ce am văzut până acum, sunt la telefoane, televizoare și electrocasnice. Din aceste liste ar trebui să-ți alegi produsele pentru Crăciun.