Reducerile eMAG te ajută să găsești mai ușor cadourile pe care le cauți de Crăciun, dar și să plătești mai puțin. Oferta e bună la electrocasnice, unde există și o campanie secundară.

Înainte de Crăciun, eMAG a anunțat eMAGIA Sărbătorilor, campania cu reduceri la aproape toate categoriile de produse. Cele mai consistente sunt la electronice, dar nici segmentul fashion n-ar trebui uitat. Acum am făcut o listă cu câteva dintre electrocasnice și două telefoane. Și că tot ziceam de campania specială la electrocasnice, ei bine, poți să apelezi la un buy back: te duci cu cea veche, pleci cu una nouă. Toate detaliile sunt pe pagina dedicată.

Reduceri de care să profiți la eMAG

Când vine vorba de electrocasnice, e greu să nu fi auzit de Arctic. E un brand românesc longeviv, producție locală și a reușit și să țină pasul cu vremurile și să aducă produse decente. La eMAG, în actuala campanie de reduceri, e listată o combină frigorifică argintie, cu un volum de 321 litri, o înălțime de aproape doi metri și tehnologiile no frost și fast freeze xl zone. Prețul e redus considerabil în aceste zile.

Dacă vrei un telefon, ei bine, o alegere bună e Samsung Galaxy S7. E cel mai bun telefon al companiei în 2016 și încă suficient de performant pentru următorul an. Are 32GB spațiu de stocare, un ecran de 5,1 inci 2K cu tehnologia S-AMOLED și e disponibil în mai multe nuanțe de culoare. Camera e și ea bună: 12 megapixeli cu filmare 4K. Îl găsești acum disponibil la unul dintre cele mai bune prețuri.

O surpriză printre produsele listate de eMAG este telefonul ZTE Axon 7 Mini. Surpriza e dată de preț, că altfel specificațiile sunt unele de mid-range. Vine cu 32GB spațiu de stocare, 3GB de memorie RAM, suport dual SIM și un ecran de 5,2 inci full HD AMOLED. Prețul mai mic e disponibil pe site-ul eMAG.

Pentru curățenie, la eMAG e și un aspirator foarte bun. Are 4,3 kilograme, o capacitate de colectare de 2,2 litri și o putere de 800 wați. Nu are sac, e sub brandul Dirt Devil, vine cu filtru Hepa și e disponibil în nuanța de culoare roșie. Are și o reducere mare: 56% la eMAG în actuala campanie de reduceri.

Iarna e dificil să usuci repede hainele, așa că ți-ar fi util un uscător. Modelul de la Beko pe care l-am găsit în oferta eMAG are o capacitate de șapte kilograme, are 16 programe, opțiunea Baby Protect și e în clasa energetică A++. Dacă profiți de reducerea din campania aceasta, economisești câteva sute de lei.

Închei lista cu un televizor: modelul Philips 55PUS6482/12. Are o diagonală de 139 de centimetri cu rezoluție 4K și tehnologia Ambilight, care-ți transformă peretele într-o continuare a imaginii de pe TV. Firesc, e un televizor smart, cu Android, și acum îl ai disponibil la un preț special.

Campania eMAG continuă până pe 26 decembrie, dar categoriile cu produse la care sunt reduceri mari diferă de la zi la zi.