eMAG Flash Deals îți aduce prețuri mici, dar cu timp limitat

eMAG are o nouă campanie Flash Deals, unde reducerile se duc până la 50%. De data aceasta în ofertă este și un iPhone 8, dar și un PC numai bun de luat înainte de Crăciun.

eMAG încă are în derulare campania cu reduceri de sărbători, denumită „eMAGIA Sărbătorilor”, dar pentru patru ore are și Flash Deals. Asta presupune că ofertele sunt bune, dar stocul și cantitatea sunt limitate. Așa că am ales cinci produse pe care să le prinzi la preț mai mic.

Reduceri eMAG cu timp și cantitate limitate

Primul produs pe listă, ales din oferta eMAG Flash Deals, este un smart TV de la LG. Are o diagonală de 139 cm, două difuzoare de câte 10 wați, are un ecran cu rezoluție UltraHD și rulează cea mai nouă versiune de webOS, sistemul de operare care îl face smart. Îl prinzi cu preț mai mic la eMAG.

O ofertă bună este și la laptopul HP 250 G6, pe care îl poți cumpăra și la pachet cu un mouse. Oricum, ca specificații, acesta vine cu un procesor Intel Core i3, ecran de 15,6 inci full HD, 8GB de memorie RAM și 1TB spațiu de stocare. Totodată, are și o placă video dedicată AMD Radeon cu 2GB memorie. Găsești laptopul cu o reducere de 26%.

N-ar strica și o cafea bună, iar pentru asta eMAG are o reducere pentru un espressor manual DeLonghi. Are un volum de un litru, are oprire automată, e roșu, are și dispozitiv pentru spumare și e disponibil acum la eMAG cu o reducere imensă de 52%.

Ziceam de iPhone 8 și, ei bine, e versiunea cea mai bună. Are 256GB spațiu de stocare și vine cu o reducere în campania Flash Deals. E rezistent la apă, are o cameră de 12 megapixeli, se încarcă wireless și e disponibil în versiunea gri. Îl poți cumpăra acum la preț mai mic.

Ultimul produs pe listă este un PC ASUS cu procesor Intel Core i3 la 3,9GHz și 4GB de memorie RAM. Are și 1TB spațiu de stocare și vine cu kit de mouse și tastatură. Acest computer e disponibil la eMAG cu o reducere de 28%.

Campania de reduceri mai ține doar trei ore, așa că trebuie să te decizi rapid de care reduceri profiți.