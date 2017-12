eMAG: gadgeturi mari și mici pe care să le ai până se încheie 2017

eMAG are prețuri bune la câteva dintre gadgeturile pe care ar trebui să le cumperi în 2017. Unele sunt noi, proaspăt lansate, altele mai de la începutul anului.

În pofida așteptărilor, 2017 a fost un an bun pentru gadgeturi. Apple a schimbat designul pentru iPhone, ceasurile inteligente n-au mai fost așa de numeroase, ci au fost actualizate și telefoanele per total sunt mai bune. Va începe 2018 cu tot felul de surprize, încă de la CES, dar până atunci mai e timp de câteva recomandări.

Reduceri eMAG la gadgeturi bune din 2017

Ceasurile inteligente n-au devenit nici mai inteligente, nici n-au autonomie mai bună. Sunt însă utile. Cel pe care l-aș recomanda este Apple Watch 3. Cadranul de 42 mm îl face o alegere bună pentru cei care vor și ecran generos. Vine în mai multe nuanțe de culoare și funcționează impecabil cu un iPhone. E disponibil la eMAG.

Tot am zis de iPhone, așa că recomand unul. Prima alegere e mereu iPhone X, dar dacă prețul ți se pare mare poți alege un iPhone 8 Plus. E rapid, are același hardware, se încarcă wireless și cu ecranul de 5,5 inci îți oferă tot spațiul necesar pentru lucru și distracție. E disponibil cu preț redus în perioada asta.

De la eMAG poți alege și un Huawei Mate 10 Pro. Are ecran de 6 inci, 128GB spațiu de stocare și primul procesor cu inteligență artificială. Bateria de 4.000 mAh oferă o autonomie excelentă și se încarcă foarte rapid. Prețul este, de asemenea, foarte bun la eMAG.

Ultima alegere este un Samsung Galaxy S8. Putea fi un Note 8, dar nu oferă atât de multe noutăți. Acesta vine cu 64GB spațiu de stocare, un ecran mare de 5,8 inci S-AMOLED, rezistă la apă și are 4GB de memorie RAM. E disponibil cu reducere de 16% la eMAG.

Am recomandat constant laptopuri și poate e timpul pentru un PC clasic. De la ASUS ai un model cu Intel Core i7 de până al 4,2GHz, cu 8GB memorie RAM și 1TB spațiu de stocare. E bun de gaming și de diverse sarcini grafice, pentru că are și placă video dedicată de 2GB. E disponibil la preț mai mic la eMAG în perioada asta.

Pune pe lista de final de an și un televizor smart. Modelul LG, în cazul de față, rulează webOS, Netflix funcționează foarte bine, iar rezoluția este UltraHD. Prețul este, de asemenea, foarte bun.

Poate pare o modă învechită, dar tableta încă poate fi utilă. Ecranul generos de 9,7 inci de pe iPad îți asigură un spațiu generos pentru filme, browsing sau aplicații de chat. De asemenea, are și un spațiu de stocare de 128GB, așa că poți să iei ce conținut vrei cu tine. O poți cumpăra cu reducere de 100 de lei în perioada asta.