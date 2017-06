Printre numeroasele companii deținute de Elon Musk se numără și Boring Company. Contrar a ceea ce reiese din numele său, startup-ul lui Musk vrea să rezolve una dintre cele mai presante probleme ale vieții moderne: traficul. Pentru acest lucru, miliardarul sud-african vrea să construiască o rețea de tuneluri subterane care ar trebui să preia și să gestioneze un număr foarte mare de autovehicule.

Ideea a fost lansată printr-un simplu tweet, prin care Musk a spus că s-a săturat să stea blocat în trafic. Câteva luni mai târziu a scăpat pe Internet și un video care ne oferea mai multe detalii despre sistemul gândit de Elon Musk. Chiar dacă nu se știu încă foarte multe detalii în plus, se pare că planul miliardarului ar fi pe placul primarului orașului Los Angeles. Această veste a fost anunțată printr-un nou tweet al lui Musk.

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2017