Elon Musk a început săpăturile pentru tunelurile care vor rezolva problema traficului

Una dintre cele mai cunoscute și mai controversate idei ale lui Elon Musk este gata să fie pusă în practică. Celebra Boring Company, un proiect care nu e deloc plictisitor așa cum sugerează numele, și-a început treaba în Los Angeles. Tunelurile care urmează să fie săpate pe sub pământ vor avea rolul de a transporta mașinile într-un mod foarte rapid pe distanțe mai mari și vor fluidiza traficul infernal de la orele de vârf.

Musk a anunțat pe Twitter că ”Godot”, mașinăria cu care urmează să sape, a terminat deja prima secțiune din rețeaua de tuneluri subterane care urmează să împânzească Los Angelesul. Înainte de acest anunț al acestuia, nu se știa exact stadiul în care se află proiectul său. Până la momentul actual, testele cu noua tehnologie s-au petrecut chiar în curtea din spate a unei alte afaceri de-ale lui Musk, și anume SpaceX.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.

— Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017