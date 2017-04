The Elder Scroll Online este complet gratuit în această săptămână

The Elder Scrolls Online este unul dintre cele mai populare MMORPG-uri, iar în această săptămână este gratuit pentru PC și console.

Piața MMORPG-urilor este surprinzător de vastă, deși nu toate titlurile disponibile în acest format au o viață foarte lungă. Astfel de jocuri au apărut cu mult înainte de World of Warcraft al celor de la Blizzard și vor continua mult după ce Bethesda nu mai câștigă sume generoase de bani din The Elder Scrolls Online. În orice caz, dezvoltatorii TESO tocmai au venit la înaintare cu o ofertă de nerefuzat.

Pentru că nu există o variantă gratuită de The Elder Scrolls Online, cei mai mulți jucători nu știu la ce să se aștepte în momentul în care intră în acest univers imaginar. Tocmai din acest motiv, Bethesda a decis să ofere acces gratuit doritorilor până la finele acestei săptămâni. Acest gest are și scopul sporirii interesului pentru titlu cu aproximativ două luni înainte de lansarea expansion-pack-ului Morrowind.

Începând de azi, cei care s-au ferit să investească bani reali în The Elder Scrolls Online se pot juca gratuit întregul joc pe PC, Xbox One și PlayStation 4. În privința misiunilor pe care le vor avea la dispoziție, este inclus tot conținutul din versiunea originală a titlului – The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Asta înseamnă că orice DLC lansat ulterior nu este inclus în ofertă. În plus, ca proaspeți jucători, veți avea acces la 500 de coroane pe care să le cheltuiți in-game pe diverse tipuri de echipament, poțiuni sau orice altceva vă doriți.

În speranța că veți rămâne abonați la joc după săptămâna de probă, cei de la Bethesda au promis că orice caractere create, obiecte achiziționate și misiuni completate în versiunea de test se vor păstra în cazul în care cumpărați jocul. În privința prețului, TESA: Morrowind va ajunge în magazine pe 6 iunie la prețul de 40 de dolari. Jocul original împreună cu expansion pack-ul vor avea un preț de 60 de dolari.