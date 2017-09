Dacă în România nu-i nimic ciudat să ai câte o poză cu Iliescu sau vreun suvenir din vremea lui Ceaușescu, pe eBay e mai ciudat că le găsești.

eBay e un site de licitații cunoscut în România, dar care nu activează direct pe piața de aici. Totuși, asta nu-i oprește pe oameni să furnizeze spre vânzare diverse obiecte dedicate perioadelor în care Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu sau Emil Constantinescu au fost președinți. Ba chiar găsești câte ceva și din vremea în care Michael Jackson deschidea porțile României către Occident.

Cea mai costisitoare reprezentare postrevoluționară a unui președinte român îl înfățișează pe Ion Iliescu când taie o panglică alături de Michael Jackson. Cântărețul a venit în România în 1992, pentru poate cel mai important concert pe care țara aceasta l-a prins după Revoluție. Pentru 100 de dolari, aproximativ, poți să-ți cumperi o poză alb-negru cu cei doi.

Vânzătorul este din București și, pentru autenticitate, a publicat și negativul imaginilor.

Poza din deschiderea acestui articol, de exemplu, costă cinci dolari și este promovată sub titlul: „RUMANISCHER KULTUR in WIEN Very unusual”. În același timp, o poză cu autograful lui Emil Constantinescu costă puțin sub 30 de dolari, iar un ecuson de presă circa 15 dolari. Totuși, cel mai „costisitor” sau cel mai „valoros” este Ceaușescu, ale cărui poze și reprezentări ajung și la câteva sute de dolari sau sar de-o mie.

Dar da, există pe eBay și materiale de colecție din vremea lui Iohannis, încă neîncheiată, sau din vremea lui Traian Băsescu. Pentru câteva zeci de dolari, ți-ai putea asigura câteva colecții consistente cu oamenii care au condus România. Dacă chiar vrei așa ceva.