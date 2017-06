Wolfenstein II: The New Colossus a fost confirmat oficial printr-un trailer

Când vine vorba de jocuri video, seria Wolfenstein a fost una dintre cele mai emblematice și în curând va beneficia de un nou titlu.

Jocurile din seria Wolfenstein au fost întotdeauna încununate de succes, iar franciza a reușit să adune fani cu vârste cât se poate de variate. De o parte, sunt cei care au jucat primele titluri din 1981 și 1984, urmați îndeaproape de fanii Wolfenstein 3D lansat în 1992. Mulți sunt de părere că versiunea dezvoltată de ID Games în ` 92 a popularizat genul shooterelor și a stabilit câteva elemente de gameplay ce sunt folosite și astăzi în majoritatea FPS-urilor noi.

Seria Wolfenstein a fost reinventată în 2014 de dezvoltatorul Machine Games sub publisherul Bethesda cu Wolfenstein: The New Order. Pentru că acea poveste a lăsat loc de o continuare, mulți au fost curioși anul trecut la Las Vegas dacă vom avea parte de vreun teaser pentru o continuare. Răspunsul a venit la E3 2017 desfășurat în aceste zile în Statele Unite ale Americii.

În cadrul popularului târg de gaming, a fost făcut public trailerul de mai sus. După o serie de speculații, acest scurt metraj ne oferă primele detalii despre Wolfenstein II. Viitorul titlu va fi intitulat The New Colossus și continuă povestea versiunii din 2014 a aceluiași joc creat de Machine Games.

,,Asasinarea generalului nazist Deathshead a fost o victorie de scurtă durată. În ciuda handicapului, naziștii își mențină controlul asupra întregii lumi. Tu ești BJ Blazkovicz, supranumit Terror – Billy, membru al Rezistenței, calamitatea imperiului nazist și ultima speranță pentru eliberarea umanității. Doar tu ai ai curajul, armele și tupeu să te întorci în State, să omori fiecare nazist din cale și să dai startul Revoluției Americane.” Descrierea titlului de pe pagina oficială te pune deja în mijlocul poveștii din Wolfenstein II: The New Colossus.

Noul joc se va lansa pe 27 octombrie pe PS4, Xbox One și PC.