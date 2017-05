Donkey Kong, Halo, Pokemon și Street Fighter II ajung celebrate la muzeu

Nu este nici pe departe singurul muzeu de acest fel din lume, dar e bine de știut că Donkey Kong, Halo, Pokemon și Street Fighter II au ajuns în World Video Game Hall of Fame din SUA.

Muzeul Național din Rochester, New York a anunțat săptămâna această titlurile care vor intra în Galeria Celebrităților în materie de gaming. Decernarea nu a fost una încărcată de vedete, dar este oricum un motiv de mândrie pentru dezvoltatorii celor patru proiecte care au fost laureate. Dacă interacționați cu industria de gaming, este aproape imposibil să nu fi auzit de aceste titluri, dar având în vedere vechimea domeniului, sunt cu siguranță și alte titluri care vă vin în minte.

Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, Pokémon Red & Blue și Street Fighter II au intrat în The National Museum of Play din Rochester, dar nici cu celelalte jocuri nominalizate nu îmi este rușine. Mențiuni speciale au primit Final Fantasy VII, Myst, Portal, Resident Evil și Microsoft Windows Solitaire.

Cel mai probabil, câteva dintre jocurile nominalizate vor fi onorate în 2018. Același fenomen s-a petrecut în 2015 și 2016, când Sonic the Hedgehog și The Legend of Zelda au fost întâi ocolite pentru marele premiu, doar pentru a-și vedea numele în World Video Game Hall of Fame în anul următor.

Nici un joc nu este prea vechi sau prea nou pentru a intra în această Galerie a Celebrităților. În cazul de față, de exemplu, Donkey Kong a fost lansat în 1981, în timp ce Halo: Combat Evolved a putut fi experimentat de către publicul larg în 2001. Criteriul oficial pentru ca un joc să fie nominalizat este ,,s-a bucurat de popularitate susținută de-a lungul unei perioade lungi de timp și a avut o influență majoră asupra industriei de jocuri video, cât și asupra culturii populare și societății în general.” Dacă sunteți dezamăgiți de nominalizarea acestor jocuri clasice, rămâne să mai așteptați până anul viitor pentru alte titluri.