The Division va fi gratuit în acest weekend, pe toate platformele

De la dispariția demo-urilor de jocuri în format clasic, nu ar trebui să vină ca o surpriză ofertele precum cea anunțată recent de creatorii The Division.

The Division a fost subiectul multor știri în ultimul an, iar majoritatea review-urilor pentru cel mai recent joc desfășurat în universul creat de Tom Clancy au fost îmbucurătoare. Între timp, au mai apărut niște DLC-uri, iar dezvoltatorii continuă să-și promoveze creația. Cel mai recent gest în această direcție vine sub forma unei oferte ce se va desfășura pe perioada weekend-ului.

The Division va fi gratuit în acest weekend, în perioada 4-7 mai. Dacă vreți mai multe detalii legate de orele exacte în care vă puteți pune pe treabă, este suficient să analizați cu atenția harta de mai jos. Aceasta evidențiază orele exacte începând cu care puteți iniția o sesiune de gaming gratuită pe PC, PlayStation 4 sau Xbox One.

În tot acest timp, dacă vă jucați The Division gratuit, veți avea acces la tot conținutul din jocul original. Mai mult decât atât, dacă veți face performanță și vă decideți să achiziționați versiunea completă a titlului, toate realizările din weekendul viitor se vor regăsi și în jocul cumpărat.

Pentru ca tentația să fie și mai mare, după încheierea perioadei de probă, jocul complet va fi oferit doritorilor cu o reducere substanțială. Tom Clancy`s The Division se va comercializa pentru o perioadă limitată la 40% din prețul său actual. Nici măcar nu contează dacă optați pentru versiunea standard a titlului sau varianta Gold. În ambele cazuri, vă veți bucura de un discount în valoare de 60%. Ca referință, versiunea Gold a jocului The Division include și Season Pass. Astfel, veți avea acces la toate DLC-urile care au fost lansate până la această oră și care vor fi lansate pe viitor fără vreun cost suplimentar.

Singurul detaliu pe care trebuie să-l aveți în vedere pentru a vă bucura de această ofertă este că aveți nevoie de un cont Xbox Live Gold pentru a vă instala The Division gratuit pe Xbox One.