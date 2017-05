The Defenders al celor de la Marvel primește primul trailer și merită văzut

Fanii serialelor cu super eroi se pregătesc intens pentru premiera The Defenders pe Netflix, iar primul trailer crește și mai mult tensiunea.

Au trecut deja mulți ani de când Netflix a început să tatoneze terenul pentru The Defenders. Începând cu primul sezon din Daredevil, continuând cu Jessica Jones, Luke Cage și Iron Fist, toate aceste investiții semnificative își vor vedea apogeul în această vară. Echivalentul The Avengers pentru micile ecrane, echipa The Defenders face parte tot din universul cinematic Marvel și sunt șanse infime să nu se reflecte într-un succes de proporții. Indiferent care dintre cele patru seriale difuzate de Netflix în ultimii ani v-a plăcut mai mult, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist sau Daredevil, cel puțin unul dintre ele vă va motiva să vă uitați la The Defenders.

Universul benzilor desenate create de Marvel este incomensurabil, iar multe dintre acestea au ajuns deja pe TV sau în cinematografe într-o formă sau alta. Rămâne să vedem cât de mulți bani se mai pot câștiga pe marginea acestor supereroi mai mult sau mai puțin cunoscuți. Cei de la Netflix sunt optimiști și tocmai din acest motiv au publicat în urmă cu câteva ore trailerul pentru The Defenders. Până la această oră, am avut parte doar de niște teasere vizavi de povestea iminentului serial, iar acum înțelegem un pic mai bine cum se va interconecta destinul super eroilor.

Per ansamblu, povestea va fi una foarte interesantă. Din primul trailer, impresia este că există o reticență semnificativă între personaje. În privința caractererlor bonus, Elektra se pare că își va face și ea simțită prezența în epopee. Personajele negative cu care se vor confrunta The Defenders în primul sezon par a fi o grupare de asasini intitulată The Hand. Având în vedere abilitățile speciale ale fiecărui super erou implicat, luptele se anunță a fi foarte captivante.

Toate episoadele din primul sezon din The Defenders vor ajunge pe Netflix pe 18 august.