Deadpool 2 are o dată oficială de lansare, dar mai avem de așteptat

Considerat cel mai profitabil film interzis minorilor din toate timpurile, Deadpool se pare că va avea o continuare cu numele Deadpool 2.

Nimeni nu s-a așteptat ca Deadpool să fie un succes răsunător. Cu un limbaj agresiv, multă ironie și înjurături, personajul lui Ryan Reynolds a ajuns însă să fie unul dintre cei mai îndrăgiți super eroi din ultimul deceniu. Datorită încasărilor spectaculoase, tot Deadpool a dat startul unei întregi serii de pelicule cu ratingul 18+. Logan, cel mai recent film al francizei X-Men este un exemplu foarte bun.

Când vine vorba de o continuare pentru Deapool, au existat foarte multe semne de întrebare. Singurul lucru pe care îl știm sigur este că rolul principal va fi în continuare interpretat de același actor și acest detaliu s-ar putea să fie cel mai relevant pentru fani. Din păcate, regizorul Tim Miller nu va fi atașat proiectului. În schimb, scenariștii filmului original vor fi responsabili și de redactarea poveștii pentru Deadpool 2.

Pentru o perioadă de timp, s-a vehiculat că Deapool 2 va ajunge în cinematografe până la finele acestui an. Datorită problemei cu găsirea unui regizor și identificarea unui actor pentru rolul principal negativ, proiectul a fost amânat până anul viitor – 1 iunie 2018. Informația vine de la studiourile 20th Century Fox care se vor ocupa de producția peliculei.

În Deadpool 2, Ryan Reynolds în pielea caracterului principal se va înfrunta cu Cable. Acesta din urmă va fi interpretat de Josh Brolin pe care s-ar putea să-l recunoașteți din No Country For Old Men, Everest sau Sicario. Responsabil de regia Deadpool 2 va fi David Leitch, individul care a ajuns în centrul atenției ca un maestru al filmelor de acțiune după ce a creat John Wick.

La categoria detalii ciudate, Josh Brolin se pare că va interpreta un rol destul de important și în Avengers: Infinity War. Actorul se va pune în pielea lui Thanos. Acest lucru este posibil din cauza faptului că seriile Avengers și X-Men sunt produse de studiouri diferite.