Days Gone e un joc prezentat de Sony în ultimii doi ani, iar la E3 2017 a arătat ca un titlu pe care poți să-l aștepți dintr-o lună într-alta, dar cel mai curând în 2018.

SIE Bend Studio a produs Days Gone pe trei piloni principali, așa cum mi s-a părut mie dintr-un demo și un trailer. Deacon St. John, personajul principal, este un motociclist care încearcă să supraviețuiască într-o lume postapocaliptică populată cu zombi, dușmani, arme de foc, arbalete și capcane de urși, cu un univers destul de flexibil în drumul său. Jocul a fost arătat lumii în 2016, iar la E3 2017 a „venit“ la conferința de presă Sony și am asistat la un demo.

Personal nu-mi plac jocurile cu zombi. Mi se pare obositor să te lupți cu personaje care nu mor prea ușor și parcă te duci prea mult într-un scenariu SF dintr-un film de categorie B. Există, totuși, o mulțime de oameni care le apreciază și am experimentat asta la prima mână, când mă plângeam că în Call of Duty: World at War, la final, există capitolul cu zombi. Unii pur și simplu iubeau parta aceea. De asta i-am și acordat o șansă acestui joc să văd ce-i cu el.

Astfel, Days Gone este într-o lume deschisă și asta e o surpriză plăcută. La conferință am văzut un traseu, la demo altul, în care Deacon nu mai cade într-o capcană întinsă de niște hoțomani, o ocolește și-i omoară destul de brutal (nimic surprinzător), cât ei încă așteaptă ca el să fie doborât de pe motocicletă cu un cablu întins de-a latul drumului.

Jucătorii au control total asupra lui Deacon, iar lumea lui e la circa doi ani după propagarea unei pandemii globale, care a transformat milioane de oameni în zombi – Freakers. Armele sunt cam tot ce găsești la îndemână. Astfel, o gașcă de bandiți e atrasă într-o direcție cu o capcană de urs. Poți omorî cu săgeți, cu cocktailuri molotov sau mai pui și mâna pe pistol din când în când. Deși exploziile, crimele și intervențiile sunt spectaculoase, nu vei face asta constant. Și dacă nu vrei să te bați mereu, ai la dispoziție tactici mai bune ca să treci de anumite probleme.

Problema e cu zombi, că ajungi să te bați destul de des cu ei și fie le tai capul cu un cuțit, fie încerci să-i omori de la distanță. Mă rog, am menționat asta, sunt oameni care apreciază și ei au mai multă experiență decât mine la trecut peste morții vii.

Ce-i ciudat e că Deacon pare să aibă puteri de supererou și într-o lume ca cea din Days Gone n-ar fi dubios, doar că nu-i așa. Dezvoltatorii susțin că ce poate el să anticipeze se bazează pe intuiție și observație, altfel este un om obișnuit care se pricepe să mânuiască aproape orice armă, chiar și un topor care-și găsește locul lângă altele pe spatele lui. Partea și mai frumoasă e că acest concept de „lume deschisă“ se traduce și în alternanța zi – noapte, iar vremea poate influența acțiunea. În funcție de timpul zilei vezi cu ce inamici te confrunți.

Ce aș vrea să văd când jocul va fi disponibil e cum evoluează simpatia gamerilor pentru el. Da, are tot felul de elemente familiare și s-ar putea să-ți placă în primă fază, dar fascinația față de el s-ar putea diminua când vezi că fie n-aduce nimic nou, fie e prea obositor. Dacă ar fi să-l judec doar pe baza demo-ului, i-aș da o șansă, suportând chiar și zombi. Cred că cel mai mult mă atrage ideea de a plănui o ambuscadă și de-a folosi aproape orice armă și s-o transform într-una letală.