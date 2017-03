Cum vezi fișierele ascunse în Windows 10 și pe cele de sistem

Dacă știi că ai niște fișiere într-un director, dar pur și simplu nu sunt afișate, ar fi bine să afli cum vezi fișierele ascunse în Windows 10.

Sistemul de management al fișierelor din Windows este foarte bine pus la punct. Așa a fost din totdeauna. Ai foarte multe opțiuni de sortare a documentelor și poți alege să le afișezi în liste într-o varietate foarte mare de metode. Există însă câteva particularități ascunse în panoul de control al File Explorer care nu sunt foarte evidente și de care s-ar putea să ai nevoie. În această categorie intră atât posibilitatea afișării documentelor ascunse sau de sistem, cât și opțiunea de afișare permanentă a tuturor extensiilor fișierelor cu care interacționezi.

La fel ca My Computer care a ajuns să fie redenumit în Computer, bătrânul Windows Explorer de la Windows 8 și până acum este intitulat File Explorer. Detaliile de fond contează însă mai puțin, important este că opțiunile de care ai nevoie le găsești cam în aceleași locuri. Asta înseamnă că, dacă vrei să știi cum vezi fișierele ascunse în Windows 10, trebui să deschizi un Explorer. Cea mai scurtă cale implică apăsarea simultană a tastelor Windows + E.

Imediat vei întâmpina o fereastră similară cu cea din captura de ecran de mai sus. De aici te interesează meniul View din partea de sus, urmat de un click pe Options în partea dreaptă. Opțional, în meniul View, poți deja să bifezi Hidden File (fișiere ascunse) și File name extensions (extensii la fișiere), dar în Options ai mai multe funcții pe care ar fi bine să le ai în vedere. Ca fapt divers, pe sistemele cu Windows 7, aceeași fereastră de parametri pentru Windows Explorer se găsește sub numele de Folder and search options în meniul Organize.

În momentul în care ai fereastra Folder Options în fața ochilor, accesează meniul View. Aici trebuie să bifezi Show hidden files, folders and drives (Afișiează fișiere, directoare și drive-uri ascunse) și să debifezi Hide Extensitions for know file types (ascunde extensiile pentru documente cunoscute). Opțional, dacă vrei să ai acces la fișierele de sistem din Windows, debifează de asemenea Hide protected operating system files. Confirmă cu Apply și închide fereastra de opțiuni cu un click pe Ok.