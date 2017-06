Cum urci fotografii pe YouTube și creezi un slideshow direct pe site

Ar fi bine să înveți cum urci fotografii pe YouTube, dacă vrei să automatizezi crearea unui slideshow cu care să-ți impresionezi prietenii.

Ne-am obișnuit să asociem serviciul celor de la Google doar cu conținut animat, clipuri video, scurt metraje, podcasturi, show-uri de stand-up comedy, videoclipuri muzicale și nu numai. Întâmplarea face că cei de la Google au optimizat sistemul pentru facilitarea găzduirii și a altor tipuri de conținut.

Nu foarte evident este faptul că, dacă te-ai decis că vrei să știi cum urci fotografii pe YouTube, nu trebuie decât să urmezi câțiva pași simpli. Cel mai popular site de streaming automatizează realizarea unui slideshow, permite alegerea unor efecte de tranziție dintr-o librărie stufoasă și a unei coloane sonore dintr-o selecție destul de variată.

Cel mai bine ar fi să urmezi acești pași de pe un PC sau Mac folosind browserul tău preferat. După ce ai intrat pe YouTube.com și te-ai autentificat cu contul tău de Google, apasă pe săgeata orientată în sus din colțul din dreapta sus al interfeței web. Acolo vei putea urca un clip video din sistem pe YouTube, dar nu ne interesează această funcție. În colțul din dreapta jos al aceleași pagini web vei găsi un buton marcat Slideshow cu fotografii sau Picture Slideshow. Apasă sub el pe Create sau Crează. Imediat ți se va oferi opțiunea să alegi fotografii pe care le-ai urcat în Google Photos de-a lungul timpului.

Mergând de la premisa că vrei să-ți alegi fotografii din PC sau Mac, apasă pe Încărcați fotografiile din meniul de sus și apasă pe Selectați fotografii de pe computerul dvs (Select photos from your computer.) Poți apela și la drag and drop dacă ți-e mai confortabil să tragi câteva zeci sau câteva sute de imagini dintr-un direct direct în browser. După aceea urmează procesul efectiv de urcare al fotografiilor pe serverele YouTube. Acesta variază în funcție de numărul și dimensiunea fotografiilor.

După upload, poți apăsa pe Adaugă mai multe fotografii în dreapta sus sau poți apăsa pe Înainte în dreapta jos după imagini, dacă ai terminat de ales imaginile. În noua pagină, printr-o interfață pe care o puteți vedea imortalizată în captura de ecran de mai jos, puteți alege durata de expunere a unei imagini pe ecran în timpul slideshow-ului. La secțiunea Effect Slide poți alege modul în care apare o nouă imagine pe ecran, în timp ce la Tranziție poți personaliza modul în care se schimbă fotografiile. În dreapta, la secțiunea Audio, poți alege o melodie. La final, apasă pe încarcă. Rămâne să introduci un nume pentru noul Slideshow, să alegi dacă îl vrei nelistat sau public, să-i atașezi niște taguri și o eventuală descriere. Ultimul pas implică un click pe butonul albastru marcat Gata din dreapta sus.