Cum spargi parola la un Excel și deblochezi o pagină parolată

Excel este unul dintre cele mai populare programe de calcul tabelar din lume. De aceea, ar fi bine să știi cum spargi parola la un Excel dacă ai uitat-o.

Folosesc Microsoft Excel încă de pe vremea când era la modă Office 97. S-ar putea să fi învățat ce înseamnă Copy – Paste în Excel, înainte de Paint sau Windows Explorer. Cu toate acestea, în permanență înveți ceva nou, iar una dintre cele mai neplăcute situații implică să nu-ți mai poți accesa un fișier pentru că ai uitat parola. Securitatea în Excel nu este însă cea mai bine pusă la punct și, din acest motiv, sunt șanse semnificative să nu-ți fi pierdut datele într-un mod iremediabil.

Înainte de a trece la tutorialul efectiv, merită reținut că există două tipuri de parole în Excel. Există o parolă pe care s-ar putea să o întâmpini când deschizi fișierul și, fără de care, nu-ți poți accesa informațiile din interior. Peste aceasta este imposibil să treci, mai ales în cazul versiunilor mai recente de Office, în cazul cărora, documentul este criptat folosind respectivul cod.

Ce-a de-a doua parolă este asociată sheet-urilor și poate proteja accesul la formule, la anumite linii sau coloane, poate fi folosită pentru ascundere anumitor zone din documente și îți poate limita semnificativ opțiunile de editare. Dacă uiți o astfel de parolă, este bine de știut că o poți sparge.

Dacă vrei să știi cum spargi parola la un Excel în cazul în care vrei să accesezi pagini blocate din document, primul gest implică accesarea fișierului. Soluția necesită utilizarea unui cod Visual Basic. Cu fișierul în fața ochilor, apasă pe ALT + F11 sau, din meniul View Code, click pe Developer Tools. Din structura arborescentă din stânga, alege Microsoft Excel Objects și dublu click pe ThisWorkbook. În dreapta, la fel ca în imaginea de mai sus copiază liniile de cod de mai jos cu foarte mare atenție.

Sub PasswordBreaker()

‘Breaks worksheet password protection.

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox „One usable password is ” & Chr(i) & Chr(j) & _

Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _

Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Exit Sub

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub

La final, apasă pe F5 pentru a activa scriptul proaspăt introdus sau pe butonul Play sub formă de triunghi din jurul ferestrei de editare. În doar câteva momente, ar trebui să întâmpini o fereastră cu o parolă formată din literele A și B. O poți ignora apăsând pe OK. Aceea a fost folosită pentru deblocarea paginilor documentului, dar oricum poți folosi alta dacă vrei să blochezi din nou anumite sheet-uri sau să limitezi funcționalitate celor care au acces ulterior la acel fișier.

În final, nu este foarte complicat să înveți cum spargi parola la un Excel. Trebuie doar să fii foarte atent și să ai grijă la pașii urmați.