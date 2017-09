Cum scapi de reclamele de pe YouTube când folosești Safari

Dacă petreci foarte mult timp pe YouTube și ești utilizator de Mac, ar fi bine să înveți cum scapi de reclame pe YouTube în Safari.

Folosesc de foarte mult timp un sistem Apple și, din inerție, m-am obișnuit cu Safari. În plus, browserul nativ al gigantului din Cupertino face o treabă mai bună când vine vorba de managementul resurselor pe un Mac. Am și Google Chrome sau Firefox instalat, dar dacă plec la drum și am nevoie de o autonomie sporită, rămân doar cu Safari deschis.

Safari are însă o problemă destul de mare când vine vorba de extensii. Micile progrămele care îți extind funcționalitatea browserului există de mulți ani pe Mac, dar librăria de add-on-uri nu se compară la nici un nivel cu ce găsești în Chrome WebStore sau Firefox Add-Ons. Chiar și în aceste condiții, găsești totuși ”micile bucurii” care îți fac viața mai ușoară. Printre ele se numără o extensie ce funcționează ca o soluție dacă ți-ai dorit vreodată să știi cum scapi de reclame pe YouTube în Safari.

Foarte multe dintre canalele de pe YouTube pe care le accesezi zilnic au început să te streseze cu reclame la începutul și pe parcursul majorității clipurilor. Logica din spate ține de finanțarea conținutului pe care îl accesezi gratuit. Problema ține de faptul că, atunci când urmărești un podcast de o oră, acela este întrerupt de cinci-șase ori de reclame, mai mult ca la TV.

În definitiv, ține de tine să decizi dacă vrei să afli cum scapi de reclame pe YouTube în Safari și care sunt motivele din spatele acestui gest. Important este că ai această posibilitate, deși ar fi drăguț să găsești o soluție prin care să ajuți creatorii de conținut de calitate. Este suficient să pornești Safari pe Mac și să accesezi acest link și să apeși pe Install. Extensia cu pricina este intitulată AdBlocker for YouTube și nu necesită nici un fel de configurare.

Dacă te-ai răzgândit și vrei să ai din nou reclame pe YouTube, intră în Safari, fă click pe Safari în stânga sus, apasă pe Preferences și accesează secțiunea Extensions. Debifează AdBlocker for YouTube pentru a dezactiva extensia temporar sau apasă pe Uninstall pentru a dezinstalare permanentă.

Dacă vrei să scapi de reclame pe YouTube pe Google Chrome urmează instrucțiunile din acest tutorial.