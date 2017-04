Cum scapi de reclame pe YouTube, aplici diverse teme și îmbunătățești vizionarea

YouTube este unul dintre cele mai populare servicii online, dar cel puțin pe PC sau Mac, experiența vizionării poate fi îmbunătățită semnificativ. Este posibil și să scapi de reclame pe YouTube.

Volumul de conținut video disponibil pe YouTube este incomensurabil. Pentru foarte mulți dintre noi, alături de Facebook, YouTube este cel mai important viciu online. Este doar o chestiune de timp până găsești un clip interesant și întri într-un cerc vicios format din multe alte filmulețe interconectate.

În privința funcționalității oferite, interfața YouTube a evoluat foarte mult în ultimii ani. O parte din respectiele adaosuri au fost integrate și în aplicațiile de mobil, dar cele mai multe noutăți le găsești doar în versiunea web a serviciului. Chiar și în acest condiții însă, există multe detalii ce pot fi îmbunătățite. Nu trebuie decât să petreci suficient de mult timp pe YouTube până să-ți dai seama că ți-ai dori să ai acces la niște teme de culoare mai odihnitoare. Ai vrea să definești niște parametrii impliciți de redare pe care să nu-i ajustezi de fiecare dată și, nu în ultimul rând, ai vrea să scapi de reclame pe YouTube.

Când vine vorba de reclame pe YouTube, acesta este un subiect delicat. Pe de o parte, foarte mulți vloggeri, la fel ca o mare parte dintre publicațiile online de pe întregul mapamond, supraviețuiesc parțial prin intermediul banilor obținuți din reclame. Sunt însă și situații în care ți-ai dori ca în cazul anumitor clipuri video să nu mai fii agasat de reclame din 5 în 5 minute, la fel ca la TV. În același timp, ai prefera să ai opțiunea să nu eviți niciodată reclamele din interiorul clipurilor de pe un anumit canal care te încântă enorm. Toate acestea pot fi automatizate prin doar câțiva pași simpli.

Cum scapi de reclame pe YouTube cu o extensie de browser

În speranța îmbunățirii experienței de vizionare pe YouTube, am descoperit un amalgan de extensii în Chrome și Firefox. Unele oferă mai multe funcții, altele mai puține, dar există și surprinzător de multe extensii care, din motive greu de înțeles, nu mi-au funcționat deloc. În orice caz, după lupte seculare și pornind de la premisa de a scăpa de reclame pe YouTube, am descoperit Enhancer for YouTube.

O extensie cross-platform foarte bine pusă la punct și cu actualizări destul de dese Enhancer for YouTube poate fi descărcată pentru Google Chrome, Mozilla Firefox și Opera, indiferent dacă ai un PC sau Mac. Personal, am testat extensia atât pe Chrome, cât și pe Firefox, cu o rată de succes de 100%. Practic, niciuna dintre opțiunile puse la dispoziție de micuțul progrămel nu m-a dezamăgit. În plus, dacă ai browserul instalat în română, extensia Enhancer for YouTube se va instala tot în română și ai șanse să înțelegi mult mai bine la ce folosește amalgamul de parametrii de vizionare ce pot fi personalizați.

Primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a profita de Enhancer for YouTube este să îți instalezi extensia pentru platforma potrivită folosind unul dintre următoarele link-uri. Momentan, este disponibilă în Chrome WebStore, Firefox Add-ons și Opera Add-ons. Instalarea este cât se poate de intuitivă și, pe un singur sistem, poți instala extensia de mai multe ori în browsere diferite. Nu contează dacă ești sau nu autentificat pe YouTube pentru ca extensia să-și facă treaba.

Cum configurezi Enhancer for YouTube pentru a profita la maxim de extensie

Majoritatea setărilor ajustabile prin această extensie pentru Chrome, Firefox și Opera pot fi văzute în română în captura de ecran de mai jos. Fiecare modificare se aplică în timp real și nu este necesară apăsarea unui buton suplimentar de Save sau Apply. Dacă ai deja o fereastră de YouTube deschisă, s-ar putea să fie nevoie să reîncarci pagina respectivă după configurarea Enhancer for YouTube.

Vizavi de pagina de configurare a Enhancer for YouTube, poate fi accesată după instalare la această adresă de către utilizatorii de Chrome și această adresă de către utilizatorii de Firefox. Imediat ar trebui să întâmpini o fereastră precum cea de mai jos. În mare parte, pot fi bifați sau debifați fără emoții oricare dintre parametri. Nu îți place efectul unei funcții? La fel de ușor poate fi dezactivată în secunda următoare. Sfatul meu ar fi să începi cu experimentarea unor teme – Black, Grey sau White în Firefox. Browserul celor de la Google are câteva variante în plus – YouTube™ Umbra, Y ouTube™ Deep Dark, Y ouTube™ Dark Style, Y ouTube™ Dark Style Material [BETA], YouTube™ Dark Grey.

Dacă vrei să scapi de reclame pe YouTube, din panoul de control al Enhancer for YouTube trebuie să bifezi Se elimină reclamele automat atunci când sunt detectate. Aceeași opțiune în engleză este intitulată Automatically remove ads. Apropo, dacă nu vrei să privezi de câțiva lei un creator de conținut care îți place, nu ezista să introduci numele canalului său în secțiunea Whitelisted channels. Atfel, te vei asigura că în cazul respectivelor clipuri vei continua să ai afișate reclame. Dacă vrei să dezactivezi reclamele în timp real doar la unele clipuri, fără să activezi respectivul parametru, folosește Alt + Del în timpul rulării în Firefox sau CTRL + Del cu același scop în Chrome.

Per ansamblu, Enhance for YouTube funcționează surprinzător de bine și nu am întâmpinat dificultăți cu nici unul dintre parametrii puși la dispoziție. Rămâne doar să faci câteva experimente să vezi care este combinația de detalii care te încântă cel mai mult.