Cum scapi de ecranul enervant din Windows 10 după fiecare update

Windows 10 te asaltează cu actualizări la intervale regulate de timp. Deși nu le poți dezactiva, măcar poți învăța cum scapi de ecranul de bun venit după fiecare update.

Cei de la Microsoft au devenit foarte agresivi cu actualizările la Windows 10. Acesta a fost un subiect foarte arzător încă de la prima versiune a celui mai nou sistem de operare ieșit din Redmond. Între timp, situația s-a remediat parțial, dar tot nu poți dezactiva complet update-urile și, din multe puncte de vedere, nici măcar nu este recomandabil. Problemele apar când ai treabă la computer, iar acesta a decis să se restarteze și să-ți risipească o cantitate semnificativă de timp atunci când te grăbești din cauza unui update.

Mai mult decât atât, te mai stresează și cu un asistent de configurare sau Welcome Screen după încheierea instalării.

Nimic nu este mai enervant decât mesajul Just a moment afișat pe ultima sută de metri. La momentul respectiv, crezi că mai ai de așteptat 10 secunde, dar ajungi cu ușurință la cinci minute. Pentru a face lucrurile și mai neplăcute, actualizărie majore se încheie cu un Welcome Screen prin intermediul căruia îți sunt aduse la cunoștință nouățile introduse în acea variantă de Windows 10.

Nu e foarte dificil să afli cum scapi de ecranul de bun venit după fiecare update. Este suficient doar să faci click pe Start și să scrii Settings. Alegi primul rezultat și, din noua fereastră, accesezi secțiunea System. Din partea stângă, te interesează Notifications.

Aici poți activa sau dezactiva mai multe notificări, dar ne legăm de una singură, cea încununată de cel mai lung mesaj de la capăt. Debifează „Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what’s new and suggested“. Nu există un buton de Apply, modificările se aplică în timp real și instant vei scăpa de toate mesajele care încearcă să-ți atragă atenția asupra schimbărilor din Windows după un update.