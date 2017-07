Cum pornești Chrome, Firefox și Safari în incognito sau private de fiecare dată

Foarte mulți dintre noi folosesc ocazional funcțiile incognito sau private din browserele de internet favorite. Există însă o soluție pentru a utiliza de fiecare dată acele sisteme.

Fiecare browser modern include prin meniuri posibilitatea inițierii unei sesiuni de navigare pe internet în modul incognito sau private. Această funcție obligă browserul să nu salveze elemente de navigare în istoric pentru acea sesiune de navigare, să nu salveze istoricul căutărilor efectuate cu vreun motor de căutare și să nu salveze cookie-urile aferente site-urilor accesate. Cu alte cuvinte, câștigi un nivel suplimentar de securitate și intimitate la navigare, mai ales dacă împarți același PC sau Mac cu mai multe persoane. Partea bună este că orice browser poate fi pornit de fiecare dată în modul incognito.

Totul depinde de confortul tău psihologic. Dacă simți că ai fi mai liniștit să știi că nimeni nu-ți vede istoricul paginilor accesate și nu te deranjează să completezi manual fiecare formular online, aceasta este cea mai bună soluție. Datorită modului în care funcționează, sistemele incognito și private te ajută să-ți exersezi memoria mai des. Din momentul în care nu ți se mai salvează istoricul paginilor, al căutărilor și al formularelor completate, de fiecare dată când intri online trebuie să-ți tastezi manual numele, contul, adresa de email și parola pentru fiecare site în parte. Pentru a implementa acest dram suplimentar de securitate, nu trebuie decât să urmezi câțiva pași, indiferent dacă vorbim de Chrome, Firefox sau Safari.

Cum pornești Chrome de fiecare dată în incognito sau private

Fără trucuri complexe ce implică un număr mare de pași, pentru a rula Google Chrome în incognito de fiecare dată, trebuie să adaugi un parametru scurtăturii de pe desktop sau din taskbar. Practic, vorbim de utilizarea conceptului de linie de comandă. Cel mai mare avantaj al acestui sistem este dat de faptul că nu modifici manual setările din Chrome și, dacă vrei, îți poți crea mai multe scurtături cu setări diferite. Una dintre ele poate fi pentru rularea Chrome în mod standard, iar alta poate fi pentru Incognito.

Punctul de start este simplu. Cauți scurtătura pe care dai dublu click de fiecare dată pentru a intra online. Faci click dreapta pe ea și alegi properties. Dacă e vorba de o icoană din Taskbar, faci întâi click dreapta pe ea și un al doilea click dreapta pe Google Chrome. Abia după aceea ajungi la Properties. Imediat, vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus. Accesează tabul Shortcut și după ce s-au închis ghilimelele de la chrome.exe din secțiunea target adaugă -incognito cu un spațiu între ghilimele și cratimă – ex. secțiunea target trebuie să se încheie cu chrome.exe” -incognito. Tot ce era înainte de cuvântul chrome rămâne la fel. Confirmă modificările cu Apply și Ok.

Din acel moment, fiecare sesiune de navigare prin intermediul Chrome este incognito. Pentru a remedia situația, accesează același meniu Properties de la scurtătura browserului Google și elimină -incognito de la final. Asta a fost tot.

Cum pornești Firefox în modul privat de fiecare dată

În cazul Firefox, nu mai ești nevoit să inveți linii comandă. Totul merge pe bază de clickuri și câteva idei bine ancorate în setul de opțiuni al programului. Începi printr-un click stânga pe cele câteva linii din dreapta sus pentru a accesa meniul principal al browserului. De acolo te interesează secțiunea Options (Preferințe). În noua fereastră, accesezi pagina de meniu Privacy din partea stângă a interfeței. La History, există o bifă intitulată Firefox will. Selectează acolo – Never remember history, la fel ca în captura de ecran de mai sus.

Poți fi liniștit că, deși ferestrele de Mozilla Firefox vor părea neschimbate vizual, tot ce ține de istoricul de navigare va dispărea pentru totdeauna și nu se mai salva. Ca referință, pentru a renunța la această opțiune radicală, intră în același meniu detaliat mai sus și optează pentru Va memora istoricul sau Remember your history. Nu trebuie să salvezi manual modificările în Firefox, noii parametri se aplică în timp real.

Cum pornești Safari în modul private de fiecare dată

Pe de o parte, Chrome și Firefox conduc detașat piața browserelor de câțiva ani. Cu toate acestea, posesorii de sisteme Apple folosesc aproape exclusiv Apple Safari, browserul nativ de pe orice Macbook. Acesta este și motivul pentru care cota de piață a crescut destul de mult în utlimii ani.

Pentru a ajusta ce se vede implicit pe ecran când intri în Safari, trebuie să pornești browserul cu pricina, să faci click pe rând pe butoanele Safari – Preferences și să optezi pentru General. Este important de reținut că, în funcție de versiunea browserului, unele opțiuni s-ar putea să lisească sau să fie relocate. Trecând peste acest detaliu, asigură-te că ai bifat A new private window în zona Safari opens with:. Dacă te-ai răsgândit, în același meniu, trebuie să optezi pentru A new window. Nu ar trebui să întâmpini nici un fel de problemă cu vreo particularitate explicată mai sus.