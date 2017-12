Cum partiționezi un hard disk în Windows 10 fără alte programe

Sunt multe motive pentru care ar fi bine să știi cum partiționezi un hard disk în Windows 10, mai ales dacă procesul nu implică nici un fel programe suplimentare.

De-a lungul anilor, am folosit o serie stufoasă de aplicații pentru un management avansat al hard disk-urilor. În ultimii ani însă, cei de la Microsoft au făcut o treabă foarte bună la acest capitol și în 95% dintre cazuri instrumentul de management al discurilor dure din Windows s-ar putea să fie suficient. Ca de obicei, sunt câteva particularități pe care trebuie să le ai în vedere. În doar câteva minute însă, ai rezolvat cazul și ai un hard disk perfect funcțional cu configurația de partiții de care aveai nevoie.

Dacă vrei să înveți cum partiționezi un hard disk în Windows 10, primul pas pe care trebuie să-l faci este să intri în Disk Management. Cea mai scurtă cale pentru a accesa respectivul utilitar este să faci click pe Start și să tastezi Disk Management. Alegi primul rezultat. Conectează hard disk-ul în cazul în care este vorba de un hard disk externe. Ai în vedere că dacă faci ceva grești, s-ar putea să-ți pierzi datele. Ca urmare, ar fi ideal să faci o copie de siguranță înainte să te apuci de orice procedură.

În noua fereastră, ar trebui să vezi că în partea de jos sunt discurile tale fizice, în timp ce jumătatea superioară include partițiile existente cu câteva informații aferente. Dacă vrei să ștergi o partiție, fă click dreapta pe numele ei în partea de jos a ecranului și din meniul contextual, alegi Delete Volume. Ți se va cere o confirmare suplimentară. Apasă pe Yes dacă ești sigur că nu vei pierde date importante.

Dacă ai un hard disk nou și nu este nepartiționat, primul pas este să creezi una sau mai multe partiții. Mai ales dacă este vorba de un HDD extern, sfatul meu este să te rezumi la una singură. În aceeași fereastră faci click dreapta pe Unallocated în partea de jos a ecranului și alegi New Simple Volume. În noua fereastră, îți definești dimensiunea partiției în MB și apeși pe Next. Implicit, valoarea numerică ce apare în fereastră este maximă. Asociezi o literă noii partiții sau o lași pe cea implicită. În cazul meu a fost F. Apeși din nou pe Next. Tastezi un nume pentru noua ta partiție, alegi sistemul de fișiere (recomandabil NTFS), lași bifat Perform Quick Format și apeși pe Next, urmat de un click pe Finish. Aștepți câteva momente și asta a fost tot.

Eventual, repeți procedura dacă vrei să creezi partiții suplimentare. Închizi fereastra când ai terminat. Partițiile proaspăt create vor apărea în Windows în timp real, fără nici un fel de intervenție suplimentară din partea ta.