În cazul în care interacționezi cu date sensibile pe Mac-ul tău, ar fi bine să înveți cum parolezi un director din macOS fără aplicații suplimentare.

Utilizatori de Mac au la îndemână un sistem foarte simplu pentru criptarea datelor și protejarea unor directoare cu o parolă cât se poate de complicată. Este suficient să intri în Disk Utility și să transformi respectivul director într-un volum de date protejate prin criptare. E important de reținut că, după ce ai creat respectivul volum, poți în orice moment să adaugi date suplimentare în el sau să ștergi date din el. Este ca și cum ai interacționa cu stick USB.

Dacă vrei să afli cum parolezi un director din macOS, primul pas este să faci click pe lupa din colțul din dreapta sus de pe Mac și să tastezi Disk Utility. Alegi primul rezultat. Cu noua fereastră în prim plan, apasă pe File – New Image – Image from Folder. Alegeți directorul din sistem pe care îl dorești protejat cu parolă. Poți să faci dublu click pe el pentru a-l selecta. Dimensiunea sa nu contează. Alege unde vrei să fie salvat printr-un click pe secțiunea Where. La Encryption, alege 128-bit AES și imediat vei fi nevoit să introduci o parolă. Poate fi formată din cifre, litere și simboluri de orice fel. Este foarte important la Image Format să selectezi read/write, altfel nu vei putea copia fișiere noi în volum criptat și nu vei putea șterge unele existente. La final, apasă pe Save și așteaptă câteva momente sau minute în funcție de volumul de date pe care le dorești criptate.

După crearea noului volumului criptat, accesează directorul în care l-ai salvat și fă dublu click pe fișierul DMG. În cazul de față este vorba de Playtech.dmg. Noul volum va apărea ca o partiție suplimentară în Finder sau ca un hard disk extern după ce ai introdus parola necesară decriptării. Din acest moment, dacă ți-ai accesat fișierele din noul volum și par a fi în regulă, șterge directorul original pe care l-ai definit anterior pentru criptare în Disk Utility. Toate datele tale sunt în siguranță în imaginea cu extensia DMG.