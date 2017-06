Cum instalezi Solitaire și Minesweeper în Windows 10 și cât te costă

Solitaire și Minesweeper au reprezentat o constantă a sistemelor de operare Microsoft până la Windows 7. Între timp, pasiunea pentru ele v-ar putea costa o avere.

Sunt unele dintre cele mai simple jocuri, dar și unele dintre cele mai jucate din toate timpurile. Încă de la Windows 95 aveați opțiunea să pierdeți câteva ore într-o sesiune prelungită de Solitaire și Minesweeper. Problemele au apărut odată cu Windows 8, când gigantul din Redmond a decis să transforme jocurile în aplicații universale, să le integregeze cu Xbox Live și să le atașeze reclame. Pentru a le juca fără reclame, nici măcar nu aveți posibiltatea unei plăți unice. Trebuie să achitați un abonament lunar sau anual surprinzător de generos.

Înainte să insistăm pe aspectele negative ale ecuației și să atragem atenția asupra costurilor pe care le-ați putea plăti pentru experiența unui Solitaire în Windows, să începem cu primul pas. Pentru că este foarte probabil să nu aveți Solitaire și Minesweeper în Windows 10, cele două jocuri trebuie descărcate gratuit din Windows Store. Microsoft Solitaire Collection, cu Klondike, Spider, FreeCell, Pyramid și TryPeaks poate fi descărcat folosind acest link. Klondike s-ar putea să fie varianta care v-a încăntat în copilărie. Microsoft Minesweeper poate fi descărcat folosind acest link. După instalare, ambele programe pot fi rulate din bara de Start.

Partea bună este că noile versiuni de Solitaire și Minesweeper arată semnificativ mai bine. Se vede că s-au făcut investiții în aceste progrămele, fără să afecteze rețeta clasică din spate pe care o îndrăgiți. În plus, aveți aventuri zilnice și o mulțime de provocări menite să vă facă să reveniți zilnic asupra jocului. Cu diverse teme, puteți personaliza experiența vizuală oferită de jocurile Microsoft. La această oră, un an de Microsoft Solitaire Collection fără reclame vă costă 15 dolari. În cazul Minesweeper, prețul este de 10 dolari pe an. Acestea sunt taxe separate. Ca urmare, dacă adăugați și Microsoft Mahjong în ecuație cu alți 10 dolari, investiția anuală vă ajunge la 35 de dolari pe an.

În altă ordine de idei, dacă vă place Solitaire și Minesweeper dar nu vreți să plătiți, o puteți face gratuit online, fără să instalați vreun program. solitaireforfree.com și minesweeperforfree.com reprezintă un punct bun de start.