Prea puține programe de chat suportă modificarea aspectului mesajelor, dar prin câțiva pași simpli poți învăța cum formatezi textul mesajelor pe WhatsApp.

Folosesc WhatsApp din momentul în care a apărut pe mobile. La momentul respectiv însă, funcționalitatea aplicației se rezuma doar la mesaje în format text. Între timp, odată cu puterea de procesare sporită a smartphone-urilor actuale, WhatApp a devenit mult mai capabil, integrând funcții mai mult sau mai puțin utile. Din păcate, trecând peste schimbările care s-ar putea să te frustreze, există cele care nici măcar nu ai știut că există. În această categorie intră posibilitatea formatării textului mesajelor.

După câțiva ani de utilizat Word, Excel, PowerPoint, Outlook sau orice alt program de editare text, este imposibil să nu fi auzit de bold, italic sau strikethrough. Cele trei opțiuni de formatare a textului sunt omniprezente în majoritatea aplicațiilor de PC. În mod surprinzător, aceleași opțiuni au fost introduse în urmă cu aproximativ un an în WhatsApp, chiar dacă nu prea ai văzut persoane care să le folosească.

Dacă vrei să știi cum formatezi textul mesajelor pe WhatsApp, trebuie să percepi regulile de formatare care pe niște elemente de sintaxă. Deoarece nu există butoane într-un anumit meniu prin care să modifici aspectul unui text selectat, trebuie să pui niște simboluri înainte și după un text pentru a aplica un stil. În scurt timp, vei putea trimite mesaje într-o manieră similară cu cea din imaginea de mai jos.