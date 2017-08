Cum editezi videouri pe iPhone, de la tăiat clipuri la lipit [VIDEO]

Apple te ajută să aduci mici modificări unui clip video, dar dacă vrei să știi cum editezi videouri pe iPhone, ai nevoie de o aplicație terță.

În magazinul virtual al celor de la Apple se găsesc o mulțime de aplicații mai mult sau mai puțin utile. Unele sunt prietenoase și nu te fac să întâmpini nici un fel de probleme atunci când să le utilizezi. Altele sunt un pic mai complexe și s-ar putea să te frustreze dacă vrei să profiți la maxim de ele. Din fericire, dacă te-ai decis să înveți cum editezi videouri pe iPhone, nu trebuie să te chinui foarte mult.

Cum era de așteptat, dacă efectuezi o căutare în Apple AppStore pentru editare video, vei întâmpina imediat câteva mii de rezultate. Eu personal am optat pentru un utilitar gratuit care nu mi-a făcut probleme în perioada experimentelor. Cu numele complet – Combine Vid – Merge Video Clips Together into One Movie Collage for Vine and Instagram, progrămelul poate fi descărcat folosind acest link. Include câteva achiziții in-app, dar le poți ocoli dacă tolerezi câteva secunde de reclamă pe întregul ecran.

Interfața programului este una destul de prietenoasă și include doar câteva butoane. Intră in aplicație și apasă pe butonul mare marcat + Add VIDEO. Imediat s-ar putea să fii nevoit să aștepți câteva secunde până se încheie rularea unui clip de promovare. Dă-ți acordul pentru ca aplicația să aibă acces la librăria ta foto/video. Alege clipul pe care vrei să-l decupezi și apasă pe trim în stânga sus. Mută pe clip cele două ancore Start și End pentru a alege zona de început și de sfârșit a bucății de care vrei să scapi. Apasă pe Trim pentru a confirma începerea operațiunii și pe Done după ce s-a încheiat procesul.

Dacă vrei să creezi un colaj format din mai multe clipuri, de la început sau după ce ai decupat unul din clipuri, apasă pe + în bara de jos. Bifează clipurile pe care le dorești lipite și apasă pe Save în dreapta sus. Așteaptă câteva momente și vei putea alege dacă îți dorești clipul rezultat în Fluxul Foto sau expediat pe Mail.