Cum dezactivezi actualizările din Windows 10 pentru totdeauna

Ar fi bine să știi cum dezactivezi actualizările din Windows 10, în cazul în care acestea au fost o sursă semnificativă de stres când te așteptai mai puțin.

Windows 10 vine la pachet cu beneficii semnificative pentru toți utilizatorii, indiferent de activitatea principală pe care o desfășoară. Pe de altă parte, sunt pagini întregi de forumuri și articole despre oamenii foarte dezamăgiți de politica Microsoft pe marginea instalării forțate a update-urilor pentru Windows. Într-adevăr, ar fi bine să ai în permanență instalate cele mai recente actualizări pentru sistemul de operare. Procesul efectiv de instalare nu ar trebui însă să-ți întrerupă fluxul de lucru sau să te ia prin surprindere. Într-o lume ideală nici nu ar trebui să dureze atât de mult instalarea, dar aceea e altă poveste.

Dacă nu este evident, Microsoft a făcut tot posibilul să nu afli cum dezactivezi actualizările din Windows 10. Sistemul este destul de laborios și, din păcate, nu funcționează pe toate iterațiile SO-ului. Doar în cazul în care folosești Windows 10 Pro, Enterprise sau Education ai acces la uneltele necesare pentru această procedură.

Pentru situația în care te-ai decis să înveți cum dezactivezi actualizările din Windows 10 și ai una dintre versiunile compatibile, poți trece mai departe. Apasă pe tastele Windows+R pentru a deschide Run. Tastează în noua fereastră gpedit.msc și apasă pe Ok. În câteva momente vei avea pe ecran o fereastră intitulată Local Group Policy Editor. Din structura arborescentă din partea stângă acesează Computer Configuration – Administrative Templates – Windows Components – Windows Update. În lista stufoasă de opțiuni din partea dreaptă, fă dublu click pe Configure Automatic Updates. În primul rând bifează Enabled în noua fereastră, iar la options alege valoare 2 – Notify for download and notify for install. Confirmă modificarea parametrilor cu un click pe Apply, urmat de Ok pentru închiderea ferestrei.

Procesul detaliat mai sus nu te scapă de actualizările la Windows, dar ai avantajul că, din acel moment, nu vor mai fi niciodată descărcate și instalate automat. Eventual, la fiecare câteva săptămâni, poți intra în Windows Update pentru a instala ultimele noutăți.