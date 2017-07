Modul în care se închid aplicațiile pe macOS este un pic mai ciudat decât pe Windows, dar poți afla foarte ușor cum deschizi aplicații închise recent pe Mac.

În momentul în care rulezi o aplicație pe Mac, indiferent dacă este vorba de un browser web, Mail sau orice alt program, ai două opțiuni pentru a-l închide. Folosind X-ul roșu din stânga sus, închizi fereastra programului, dar acesta rămâne pornit. Din acest motiv îi vei vedea în continuare numele scris în stânga sus, iar sub icoana din Dock-ul cu aplicații vei vedea în continuare o bulină neagră. Alternativa este să apeși pe CMD + Q și să închizi un program complet sau să apeși pe numele aplicației din stânga sus și, din acel meniu, să alegi ultima opțiune – Quit.

Există însă câteva excepții de la sistemul detaliat mai sus și, din greșeală, s-ar putea să te trezești că închizi o aplicație complet fără să-ți dai seama. Dacă ai însă nevoie să știi cum deschizi aplicații închise recent pe Mac și să nu mai stai să mai cauți prin Finder, există o soluție foarte simplă. Printr-un utilitar simplu intitulat App Be Back, vei avea în permanență o evidență a programelor pe care le-ai închis recent.

Printr-o combinație de taste le poți aduce din nou în prim plan sau poți accesa o icoană din bara de meniu de sus pentru a alege programul dorit.

App Be Back este un utilitar gratuit care poate fi descărcat folosind acest link. Instalarea este cât se poate de simplă și nu implică decât să tragi utilitarul din arhiva descărcată de pe internet în Applications. La prima rulare, vei întâmpina o fereastră prin care poți alege ca App Be Back să pornească automat la fiecare rulare a sistemului – Launch at login.

Dă-ți acordul și închide respectiva fereastră. Imediat vei vedea în bara de meniu din dreapta sus un buton cu o săgeată curbată orientată înapoi.

Din momentul în care ai rulat App Be Back, fiecare aplicație închisă va apărea în spatele icoanei aferente programului din bara de meniu. De acolo, o poți rula din nou sau poți apăsa pe Shift + Command + W pentru a o porni din nou fără a pune mâna pe mouse. La fiecare apăsare a respectivei combinații, vei rula o aplicație închisă anterior.