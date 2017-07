”Postacii” lui Dragnea : GovITHub continuă sub numele CivicTech

Unul dintre cele mai aclamate proiecte ale Guvernului Cioloș a fost GovITHub. Pentru prima dată, Guvernul cerea o mână de ajutor sectorului privat pentru a pune umărul împreună la digitalizarea și debirocratizarea României. Un grup restrâns de IT-iști a fost selectat pentru a-și petrece week-end-urile la Palatul Victoria, codând de zor pentru viitorul acestei țări.

Aproape un an mai târziu de la demararea acelui proiect, zece dintre cei 20 de membri inițiali ai GovITHub au pus mână de la mână și au fondat CivicTech, un ”hibrid de startup cu ONG”, care are același scop declarat ca și programul guvernamental care între timp a murit. Tinerii care lucrează în beneficiul digitalizării au fost numiți ”postaci” de-a lungul timpului de anumite personaje nocive din politica românească stângistă.

Pentru unii oameni, stăpânirea tastaturii atrage după sine o carieră în propagandă pe Facebook și nimic mai mult. Însă tinerii ne-au demonstrat tuturor contrariul. Au tăcut, au mers înainte, dând dovadă de mult bun simț, și astăzi continuă proiectul pe care l-au început cu mult entuziasm.

Am stat de vorbă cu Ligia Adam și Alex Chirapleș, doi dintre membri fondatori ai CivicTech, ex-GovITHub. Ea este om de comunicare și marketing, el este tipul tehnic. Împreună se completează și pun umărul la progres. ”Am o experiență de 10 ani în comunicare în branșa de tehnologie. Înainte de CivicTech și GovITHub am lucrat timp de cinci ani la Bitdefender, am făcut parte din echipa globală de marketing și comunicare de acolo. Am lucrat și în agenții de PR, am fost și consultant pentru diferiți clienți. Când am aplicat pentru GovITHub am fost foarte fericită să văd că Guvernul României cere ajutor. După toată această experiență ne-am reinventat ca CivicTech România”, începe să-mi povestească Ligia.

IT-ist de când se știe

”Eu lucrez în IT de 11 ani. Cu programarea am început în clasa a doua, la Palatul Copiilor (râde). Am făcut și liceu și facultate de profil. În trecut am lucrat la Softelligence, unde am progresat cel mai mult. Am început ca developer, apoi am fost lider de echipă. Am lucrat pe Project Managemnt și pe partea de relații cu clienții. Hotărâsem să intru într-un concediu sabatic, atunci când a apărut oportunitatea cu GovITHub. Căutam de ceva vreme să mă implic într-un astfel de proiect și atunci a fost momentul ideal”, continuă Alex.

Cei doi fac parte din cei 20 de tineri selectați inițial de cabinetul fostului Prim-Ministru Dacian Cioloș pentru a face parte din proiectul său. Aceștia au rămas în aproape aceeași formulă și în CivicTech, unde duc toată treaba mai departe: ”Acum, la CivicTech, suntem zece oameni din respectiva echipă. Noi am decis să ducem totul mai departe. Experiența din GovITHub ne-a învățat foarte multe despre cum să trecem prin procesul birocratic atunci când lucrăm cu statul și cum să depășim anumite obstacole care pot apărea pe parcurs. Acum vom intra într-o fază de selecție, să recrutăm mai multe persoane pentru proiectul CivicTech”, îmi mai spune Alex.

Viață de voluntar

”Când eram la GovITHub mă trezeam sămbătă de dimineață, beam cafeaua și treceam la treabă. Nu aveam nici o zi liberă pe săptămână. De același program vom avea parte și în continuare (râde). Asta e viața unui voluntar, muncești când apuci. Dimineața de tot, seara și în week-end-uri”, a completat acesta.

Am întrebat-o pe Ligia despre impresia ei din debutul GovITHub și despre întâlnirile cu Dacian Cioloș. Am aflat, astfel, despre deschiderea fostului Guvern și despre birocrația prezentă în structurile statului, care este și mai accentuată decât cea pe care o experimentăm noi, ca cetățeni, în viața de zi cu zi: ”Programul GovITHub a fost coordonat de cancelaria domnului Dacian Cioloș. Noi cu dânsul ne-am întâlnit în a doua săptămână a programului, unde am avut ocazia să vorbim cu el într-un mediu mai informal. Dânsul ne-a prezentat echipa sa de miniștri și ne-a impulsionat să vorbim direct cu ei, să vedem care sunt problemele și să le deblocăm. Și domnul Cioloș, și echipa sa de miniștri ne-au deschis multe uși și ne-au ajutat. Birocrația în sistem e chiar mai mare decât cea de zi cu zi, pe care o simt oamenii obișnuiți”.

”În total am prins patru luni de GovITHub. Trei luni sub Guvernul Cioloș și una sub Guvernul Grindeanu. Programul era gândit pentru șase luni. Trei cu Guvernul de atunci și alte trei cu Guvernul care avea să fie ales. GovITHub nu avea culoare politică. Însă, după schimbarea guvernului, majoritatea proiectelor s-au blocat, deoarece toți oamenii din conducere s-au schimbat. Și a trebuit să prezentăm din nou toate proiectele, să luăm alte aprobări”, mai spune tânăra.

OUG 13 și renașterea

Sfârșitul programului GovITHub a venit odată cu faimoasa Ordonanță de Urgență 13/2017. Cea prin care Guvernul Grindeanu a încercat să decriminalizeze faptele de corupție. Ligia îmi spune că nu ar fi fost corect față de cetățeni ca proiectul să continue în acea formă: ”Decizia noastră de a ne suspenda activitatea a fost cauzată, în principal, de apariția OUG 13 și de tot scandalul de atunci. Programul ar fi trebuit să se termine în aprilie, însă ne-am dat seama că nu mai avea rost să mai continuăm. Noi primeam niște burse guvernamentale pentru munca pe care o depuneam și am decis că cel mai corect și mai onest lucru față de cetățeni este să ne oprim și să nu mai încasăm bani publici degeaba”.

”Să schimbi toată conducerea unui guvern nu este un lucru ușor de realizat. S-a creat un blocaj acolo. Odată ce ne-am dat seama de asta, și a venit și OUG 13, am realizat că nu mai putem face o diferență. Cea mai bună decizie ni s-a părut suspendarea activității. Când domnul Grindeanu a sosit în fruntea Guvernului, el a desființat posturile de consilieri, adică exact structura care trebuia să ne coordoneze pe noi”, a completat Ligia.

Lăsând în urmă GovITHub, CivicTech a intrat rapid în pâine, imediat după lansarea sa. Noua platformă a fost deja cooptată pentru câteva proiecte, care vor fi dezvoltate împreună cu structurile statului: ”Civictech deja a fost contactată pentru mai multe proiecte de viitor care să fie implementate la noi în țară. Printre cei care ne-au căutat se numără și Primăria Orașului Alba Iulia, DSU (Departamentul pentru Situații de Urgență) și Asociația Națională de Zootehnie. Programul CivicTech este unul de nivel național. Ca nivel de organizare suntem un fel de mix hibrid între un startup și un ONG. Acum ne coordonăm noi și suntem independenți”, îmi spune Alex.

Bani de acasă

”Finanțarea este momentan proprie, am venit fiecare cu bani de acasa, și ne bazăm și pe câteva sponsorizări. În plus, paticipăm la concursurile pentru obținerea de Grant-uri și de Fonduri Europene. De asemenea, ne vom oferi serviciile și companiilor private, deci o să exploatăm branșa B2B”, a adăugat tânărul.

CivicTech nu vrea să fie a doilea GovITHub, ci își dorește să fie chiar mai bun. Un contact cu Guvernul actual este vizat în viitorul apropiat. Îmi spune asta chiar Alex: ”Avem în plan să luăm legătura cu guvernul actual. În primul rând, vrem să dăm startul acestor proiecte pe care le vom pune la punct, cu ajutorul celor trei parteneri, și să trecem la treabă. Avem deja acorduri de implementare în ceea ce le privește”

”În ceea ce privește parteneriatul cu Alba Iulia, noi îi vom ajuta pe cei de la Primărie să implementeze programul Alba Iulia Smart City. Un pas în acest sens este dezvoltarea unui sistem de tip ”Open Source”, un fel de platformă de informare a cetățenilor, să înțeleagă mai bine orașul în care trăiesc. Adunăm date despre oraș si le strângem într-un singur loc”, a adăugat și Ligia.

”Pe lângă acest sistem, vom pune la punct și o aplicație ”E-cetățean Alba Iulia” prin care locuitorii vor putea scăpa de o parte din birocrație. De exemplu, se vor pitea programa la Starea Civilă prin intermediul ei. În plus, vom pune la punct și site-ul Alba Iulia 2018, cel care se adresează aniversării centenarului Marii Uniri de la 1918”, au completat cei doi tineri.