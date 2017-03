Cele mai frumoase ceasuri smart fac trecerea la Android Wear 2.0

După o serie stufoasă de întârzieri, Google a lansat Android Wear 2.0, iar acum începem să vedem noul SO pe ceasuri de la jucători de top din piață.

Nu mai este nici o surpriză faptul că tot mai mulți creatori de ceasuri cu tradiție se gândesc serios să investească sume semnificative de bani în domeniul smartwatch-urilor. După aproximativ un an în care nu prea am avut parte de modele noi, lansarea Android Wear 2.0 a venit ca o confirmare suplimentară a faptului că ceasurile inteligente sunt departe de a fi dispărut de pe piață. Tocmai din acest motiv, la scurt timp după ce Google a anunțat versiunea finală a noului SO, au fost anunțate oficial mai multe modele de ceasuri smart.

Partea bună este că nici modelele mai vechi de smartwatch-uri nu sunt neglijate. În timp ce câțiva producători au confirmat lansarea de gadgeturi noi, aceleași companii au detaliat care dispozitive aflate deja pe piață vor avea parte de un update.

Din fabrică, Android Wear 2.0 poate fi găsit pe LG Watch Style și LG Watch Sport. Vizavi de suportul pentru terminale existente, din această pagină de suport aflăm că ceasurile cele mai frumoase din piață vor face trecerea la Android Wear 2.0 în viitorul apropiat. Primele ceasuri care vor face tranziția sunt Tag Heuer Connected, Fossil Q Founder și Casio Smart Outdoor Watch. Acestea sunt adresate unui public foarte larg, dar merită reținut că nici unul nu vine de la un producător consacrat de gadgeturi, precum ASUS, LG sau Samsung.

Procesul de upgrade, ca de obicei, se va desfășura în etape. Asta înseamnă că propagarea va începe de astăzi și se va încheia pe 4 aprilie. În teorie, s-a zvonit că și utilizatorii de Huawei Watch vor trece la Android Wear 2.0 în primul val, dar nu pare să fie cazul.