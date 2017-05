Pirații din Caraibe 5 și-a dezamăgit producătorii: este cel mai slab din serie la încasări

Pirații din Caraibe 5 a întâmpinat multe probleme în perioada de producție, iar perioada de pauză se pare că s-a reflectat în micșorarea numărului de fani.

Pirații din Caraibe a fost una dintre cele mai profitabile francize din portofoliul Disney, după Star Wars. Se pare însă că tradiția de încasări record la box office este departe de a se fi repetat și în cazul celui mai nou film din serie. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales nu a reușit să genereze același volum de interes ce a ajuns să fie asociat cu primele patru filme.

E greu de spus cine este de vină, mai ales că, dintr-un punct de vedere obiectiv, Pirații din Caraibe 5 nu s-a îndepărtat foarte mult de rețeta consacrată. Unii au speculat că pauza prea lungă de la episodul patru și până în prezent ar putea juca un rol în încasările dezamăgitoare. Dead Men Tell No Tales a apărut la 7 ani după episodul 4: On Stranger Tides, în contextul în care, cea mai mare pauză a fost în trecut de doar 4 ani.

Conform celor de la Entertainment Weekly, care au reușit să pună mâna pe încasările din Statele Unite pentru primul weekend de disponibilitate, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales a generat încasări de vineri până luni de 62,2 milioane de dolari. Producătorii au avut noroc că luni a fost zi liberă în SUA cu ocazia Memorial Day și s-ar putea ca valoarea încasărilor să ajungă la 76,6 milioane de dolari conform estimărilor.

Dacă sunteți tentați să asociați cifrele de mai sus cu valori astronomice ce definesc un film de succes, aveți tot dreptul. În definitiv, a fost cel mai popular film la cinema de weekendul trecut. Dacă este însă să facem o comparație, Dead Man`s Chest a strâns în 2006 în primul weekend 135,6 milioane de dolari, o valoare dublă. At World`s End s-a reflectat în 114,7 milioane de dolari, în timp ce On Stranger Tides a fost considerat problematic la momentul lansării cu 90 de milioane de dolari.