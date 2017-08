Cel mai bun jucător de Dota 2 a fost învins de inteligență artificială

Creațiile digitale bazate pe inteligență artificială sunt mai eficiente ca niciodată, având în vedere că au reușit să învingă cel mai bun jucător de Dota 2.

Elon Musk este una dintre cele mai reticente persoane când vine vorba de inteligență artificială. În același timp, face investiții importante în dezvoltarea sigură a unor astfel de tehnologii. Din același motiv, susține financiar organizația non-profit OpenAI, specializată pe proiecte de AI cu un potențial efect pozitiv în viața de zi cu zi.

Având în vedere implicarea sa în OpenAI, nu ar trebui să vină ca o surpriză postarea sa de mai jos de pe Twitter. Fondatorul Tesla nu a așteptat prea mult până să se laude în privința victoriei înregistrate de un bot bazat pe inteligență artificială într-o competiție de Dota 2. Din câte se pare, creația electronică a reușit să învingă cel mai bun jucător din lume de Dota într-un meci demonstrativ.

Interacțiunea dintre bot-ul OpenAI și Danylo “Dendi” Ishutin a avut loc în cadrul compionatului anual de Dota 2 al celor de la Valve. Competiția internațională găzduiește unele dintre cele mai talentate echipe de e-Sports. Bot-ul OpenAI a participat într-un meci unu la unu, deoarece momentan nu este suficient de talentat încât să colaboreze cu alți boți într-un meci 5-vs-5.

Inginerii OpenAI responsabili de acest bot sunt foarte încântați de proiectul lor. Aparent, două săptămâni de exerciții au fost suficiente pentru ca inteligența artificială să devină suficient de abilă încât să învingă jucătorul profesionist de Dota 2. În această perioadă, a acumulat ,,câteva vieți de experiență”.

Musk a insistat pe Twitter că inteligența artificială folosită în meciul de Dota 2 este mult mai complexă decât cea folosită într-un meci de șah sau Go. Ishutin a pierdut două meciuri succesive într-un timp foarte scurt în fața bot-ului OpenAI și s-a dat bătut în următoarele câteva meciuri, deoarece soarta sa devenise previzibilă.

OpenAI first ever to defeat world’s best players in competitive eSports. Vastly more complex than traditional board games like chess & Go.

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017