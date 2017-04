Cea mai ieftină boxă Bluetooth de la Bang & Olufsen: Beoplay P2

Bang & Olufsen a lansat în urmă cu câțiva ani brandul Beoplay pentru produse un pic mai accesibile, iar Beoplay P2 este cea mai ieftină creație din această gamă.

Piața boxelor portabile este una în continuă expansiune. În fiecare săptămână apar noi modele de la branduri mai mult sau mai puțin cunoscute. Unele sunt originale, altele sunt copii fără rușine ale unor produse populare. Beats by Dr.Dre este cel mai bun exemplu. Oficial, există o singură boxă Pill, dar pe eBay, Amazon sau OLX, găsiți sute de produse similare. Fascinant este faptul că toate au un public și se adresează unei plaje foarte variate de bugete.

În încercarea de a introduce brandul Bang & Olufsen unui număr cât mai mare de utilizatori, compania daneză tocmai a anunțat cea mai ieftină boxă din portofoliu. Aceasta este intitulată Beoplay P2 și poate fi achiziționată cu prețul de 169 de dolari. În contextul în care la polul opus se află Beoplay S9 cu un preț de start de 2200 de dolari, este evident că nu se adresează aceluiași target.

Partea bună este că, cel puțin conform specificațiilor oficiale, Beoplay P2 nu vine cu compromisuri pe partea de calitate și claritate audio. Volumul nu va fi același ca în cazul fraților mai mari, dar având în vedere că are doar 275 de grame și 140 x 80 x 28 milimetri, acest detaliu este mai mult decât rezonabil. Are o autonomie de 10 ore generată de un acumulator de 2200 mAh ce se încarcă în 2 ore printr-un port USB C. Poate fi achiziționată în culorile negru, Sand Stone și Royal Blue. Puterea este dată de două amplificatoare cu o putere totală de 2 x 15W – un woofer și un tweeter. Împerecherea se face prin Bluetooth 4.2, iar interacțiunea cu boxa se face prin gesturi și atingeri definite prin aplicația Beoplay de iOS sau Android. Ca bonus, boxa Beoplay P2 include și un microfon compatibil cu Siri sau Google Now dedicat amatorilor de asistenți virtuali sau celor care aveau nevoie de un handsfree mai arătos.