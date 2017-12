Ți-am desenat ce au căutat românii pe eMAG în 2017

A fost mare nevoie de cunoaștere pe eMAG în 2017. De la CD-uri la diverse jucării, aproape ce ți-a trecut și nu ți-a trecut prin minte a fost acolo.

Românii s-au purtat cu eMAG la fel cum o fac cu un motor de căutare. Au intrat, au știut că vor ceva, apoi au scris fără să se mai gândească la altceva. Definitoriu pentru ce-am zis aici e că au căutat gipcare te pot urca aniel. Mi se pare cea mai sinceră căutare. Probabil că n-a găsit ce voia.

Mă rog, internetul a râs la topul eMAG, a făcut glume. Mai mult, unii au încercat să-i înțeleagă pe acești oameni care vor să găsească smartvaci sau o masa cu doua scaune inalte rotunde iar masa are si doua sertare. Eu nu am vrut nimic din toate astea, doar am încercat să ilustrez câteva dintre căutările care mi s-au părut mai interesante.

Trebuie să știi că au fost și căutări din cu totul alte categorii decât are eMAG la vânzare. De exemplu, cineva voia capcane purici și nicu paleru cd sexy si fierbinte. Muzica a fost și la categoria „Viața satului“, acolo unde era dorit un niculina stoican cd fireati dracu dusmani. Mai jos sunt doar cinci. Găsești restul de căutări aici.

Ce s-a căutat (și nu s-a găsit) pe eMAG