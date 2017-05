Cărți SF pentru femei: Ce îți recomandăm dacă îți place misterul

Cărțile SF pentru femei sunt intrigante și aduc în prim plan teme care nu-și pierd veridicitatea și valoarea odată cu trecerea timpului. De altfel, poveștile științifico-fantastice au rămas de-a lungul timpului o constantă, fiind foarte apreciate de public.

Multe cărți SF au fost deja traduse în limba româna, ceea ce, desigur, le-a mărit accesibilitatea, dar există și cărți SF în engleză care încă nu au beneficiat de traducere, cum este excelenta The Book of the Unnamed Midwife, de exemplu. Cert este că, poate și în pas cu trendul ascendent al tehnologiei, cărțile SF se bucură de o mare căutare.

Unele dintre cele mai bune opere științifico-fantastice combină cu succes narațiunea, cu întrebările exploratorii care nu ne dau pace și care ne fac să ne întrebăm cu privire la fundamentele multor activități pe care le întreprindem zilnic, având o conotație politică, socială, religioasă și chiar științifică. Poate că partea cea mai fascinantă a cărților fantastice este că au apariția unei realități sau, cel puțin, a unei posibile realități, aducându-ne mai aproape de intrigile pe care le dezvoltă și care, de multe ori, sunt inspirate din realitatea cotidiană.

Cărțile SF pentru femei explorează o suită de teme relevante și reușesc să contureze o lume în care poți fi imersat cu ușurință, iar rolul protagoniștilor devine al tău, cel puțin pentru o perioadă scurtă.

Dacă și ție îți place misterul și te intrigă o narațiune care scoate în evidență toate intrigile și temerile prin care au trecut femeile de-a lungul istoriei, atunci îți punem la dispoziție cele mai bune cărți SF pentru femei, într-un top atotcuprinzător. Evident, ai în listă și versiunile de cărți online, dacă preferi formatul digital celui clasic.

Cărți SF pentru femei: Povestea Cameristei (Povestea slujitoarei)

Probabil că cea mai recentă și cea mai bine realizată narațiune științifico fantastică este Povestea Cameristei (Povestea Slujitoarei) pe care probabil mulți o cunosc sub titlul original The Handmaid’s Tale. Acesta este un roman distopic, publicat în 1985 de autoarea Margaret Atwood. Povestea cameristei pune în scenă o acțiune intrigantă, care se petrece în viitor, într-o teocrație totalitară care a răsturnat guvernul Statelor Unite și acțiunea se centrează asupra temei subjugării femeii.

Povestea a fost explorată și pe marile ecrane, fiind lansat în acest an un serial care expune povestea năucitoare a unei femei care trebuie să trăiască în lumea unei dictaturi care nu ține cont de drepturile și libertățile femeilor. Dacă preferi cărți online celor tradiționale, poți cumpăra cartea de AICI.

Cărți SF: Născută în flăcări

Născută în flăcări este o poveste-documentar, cu o temă științifico-fantastică, fiind regizată de Lizzie Borden, în 1983. Acțiunea se desfășoară într-un New York post-revoluționar, unde grupările feministe dețin posturi de radio și își unesc forțele pentru a lupta împotriva unui sistem opresiv pentru femei.

Pentru că este făcută în stilul unui documentar, această poveste clasică a fost realizată cu un buget reduc, ceea ce înseamnă că valoarea producției nu este extraordinară, dar mesajul este suficient de puternic pentru a compensa pentru lipsa de efecte speciale. Linkul pentru cărți online este AICI.

Cărți SF pentru femei: Fiul omului

Acțiunea romanului Fiul omului, scris de autoarea P.D. James, se desfășoară într-o realitate distopică care rememorează un univers paralel mai întunecat și mai dezorganizat ca cel prezentat în Povestea Cameristei. De această dată, acțiunea are loc într-un viitor ceva mai apropiat, 2021, și se centrează asupra rezultatelor infertilității femeii care vor schimba în totalitate modul în care percepem societatea și rolul femeii în comunitate.

Cartea a primit numeroase aprecieri din partea criticilor care au numit-o „o analiză tranșantă a politicii și a puterii” și „surprinzător de bogată”. Romanul poate fi achiziționat de AICI.

Cărți SF pentru femei: Sub piele

Sub piele este un roman științifico-fantastic, scris de Michel Faber, care ne aduce în față câteva probleme de morală mai puțin obișnuite- cum ar fi interspecialitatea (grija între specii), canibalismul, vegetarianismul sau tehnologiile corpului. Acest thriller imaginează povestea unui extraterestru care vine pe Pământ și ia forma unei femei frumoase care iese în fiecare zi la vânătoare de autostopiști tineri.„

Romanul este una dintre cele mai reușite cărți SF pentru femei pentru că ne arată o acțiune mundană, în sensul că se întâmplă aici și acum. Din pricina tematicilor pe care le acoperă, Sub piele ar putea deveni noul 1984 al secolului care tocmai a început, fiind un fel de biblie a timpurilor și problemelor cu care ne vom confrunta. Doritorilor de cărți online le recomandăm achiziționarea de AICI.

Cărți SF pentru femei: The Stepford Wives

The Stepford Wives este un roman satiric al autorului Ira Levin. Acțiunea urmărește viața unei mame care este și fotograf profesionist într-o suburbie unde nevestele din vecinătatea ei par a fi înfricoșător de submisive față de soții lor. Motiv pentru care protagonista începe să suspecteze că este vorba de ceva necurat la mijloc și că acestea sunt de fapt niște roboți creați să servească nevoilor soților lor.

Romanul cunoaște două adaptări pe marile ecrane, iar ambele poartă aceeași denumire. Unul dintre acestea este o versiune din anul 1975, iar cealaltă din anul 2004. Pentru cei interesați de povestea acestui roman, el poate fi achiziționat de AICI.

Cărți SF pentru femei: Orphan Black

Orphan Black este o serie de comic books care sunt inspirate de serialul cu același nume și care urmăresc îndeaproape desfășurarea acțiunii de pe marile ecrane. Dacă v-a plăcut peste măsură tema centrală a cărții și a peliculei Povestea Cameristei, atunci probabil că această serie nu vă va dezamăgi, pentru că acțiunea este la fel de intensă și inovatoare.

Acest thriller științifico-fantastic prezintă viața unui grup de patru clone femei care, deși sunt diferite în totalitate, se unesc pentru a-și recâștiga controlul asupra vieții lor. Seria de cărți poate fi achiziționată de AICI.

Cărți SF pentru femei: Noi

Noi (în engleză: We) este un roman distopic, scris de autorul Yevgeny Zamyatin. Acesta este cea mai veche lucrare din această listă de cărți SF pentru femei, fiind publicat în 1924. Deși vechimea sa este impresionantă și am putea crede că nu mai e de mult timp de actualitate povestea pe care o expune, există un motiv întemeiat pentru care acesta a rămas atât de popular.

Acțiunea se desfășoară într-o lume futuristă, condusă de un singur stat, unde perfecțiunea este urmărită la extrem. Noi pune în scenă un avertisment asupra pericolelor unei lumi în care oamenii sunt judecați pentru crimele comise, dar și pentru comportamentul nonconformist. Deși protagonistul este bărbat, femeile descrise în carte ne intrigă peste măsură, iar circumstanțele în care se află ne arată rolul important pe care îl joacă în interiorul acestei distopii. Romanul poate fi achiziționat de AICI.

Cărți SF pentru femei: Femeia Bionică

Femeia Bionică (sau Bionic Woman în engleză) este la bază un serial TV, dar au fost scrise numeroase cărți pe seama sa, care se regăsesc sub denumirea ”Welcome Home, Jamie” („Bine ai venit acasă, Jamie”) și ”Extracurricular Activities” („Activități extrașcolare”). Acțiunea ne-o aduce în prim plan pe Jaime Sommers, care conduce o misiune guvernamentală și se folosește de abilitățile ei superumane, pe care le capătă în urma implanturilor ei bionice, în acest sens. Acest fapt ne arată o altă instanță a unei femei care nu are un control total asupra propriului corp. Cartea poate fi cumpărată de AICI.

Cărți SF pentru femei: The Book of the Unnamed Midwife

The Book of the Unnamed Midwife, care, din păcate, nu a fost tradusă încă în limba română, este o carte scrisă de Meg Elison, în 2016. Aceasta este una dintre acele cărți SF pentru femei care ne arată pericolele la care o femeie poate fi expusă, într-un climat al unei lumi în care civilizația a pierit. Femeile nu sunt în siguranță și caută modalități prin care să-și păstreze ultima fărâmă de libertate de care mai dispun, într-un univers haotic, dominat de bărbați. Cartea poate fi achiziționată de AICI.