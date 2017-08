BMW a anunțat noul M5 prin Need for Speed Payback

Tot mai mulți producători auto au ajuns să-și dezvăluie mașinile prin intermediul jocurilor video. Cel mai recent exemplu este un BMW M5 – 2018.

Cei de la BMW lucrează pe mai multe fronturi. După ce am dezvăluit în urmă cu aproximativ o săptămână detalii despre BMW Seria 8 și viitorul BMW Z4, se pare că amatorii de mașini sport ale brandului pot începe să viseze la M5.

Seria M5 a fost din totdeauna printre cele mai apreciate modele sport ale bavarezilor, cu tracțiune integrală și un aspect furios. Din păcate, nu a mai fost actualizată de mult timp. Noua iterație de M5 a fost dezvăluită în cadrul Gamescom 2017, în defavoarea târgurilor importante auto de peste an. Motivul are legătură cu prezența bolidului în Need for Speed Payback.

Iminentul NFS Payback se pare că a prins câteva parteneriate importante cu jucători din piața auto. BMW M5 reprezintă doar una dintre ”jucăriile” care își vor face debutul în joc. Versiunea pentru șosele reale a noului BMW din Seria M vine cu tracțiune variabilă ce poate fi alternată de șofer. Are 600 de cai putere și poate ajunge fără emoții teribile să sară de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 3,5 secunde.

Practica de a lansa o nouă mașină printr-un joc video este departe de a fi nouă. Același gest l-au făcut cei de la Porsche cu al lor GT2 RS. Autoturismul sport a fost afișat pentru prima oară în materialele promoționale pentru Forza Motorsport 7 dezvoltat de Turn 10 Studios. Interesant este că Porsche a negat zvonurile vizavi de mașină până când, după câteva săptămâni, a organizat propria conferință pe marginea subiectului. Dacă acest trend va continua, rămâne să vedem care vor fi noutățile din industria auto ce se vor perinda pe la târgurile auto de la Detroit, New York, Paris și nu numai.

Deși BMW M5 va ajunge la cea mai apropiată reprezentanță la începutul lui 2018, fanii NFS vor putea concura cu el în Payback după 10 noiembrie.