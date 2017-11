Reduceri eMAG de Black Friday la haine ca să înfrunți iarna cu stil

Din 2011, Black Friday și-a extins aria de produse considerabil. Dacă înainte găseai prețuri bune la electroIT și electrocasnice, acum găsești și la îmbrăcăminte.

eMAG este cel mai mare retailer din România și asta pentru că pe site e destul de greu să nu găsești ce cauți. De la smartphone-uri, laptopuri, frigidere și până la îmbrăcăminte și accesorii, eMAG a pregătit prețuri speciale de Black Friday 2017 la toate aceste categorii.

Black Friday de la eMAG îți aduce prețuri mici la haine și altele pentru stilul tău

Că tot ne aflăm în sezonul rece, ar trebui să-ți înnoiești garderoba cu o geacă. Geaca Vero Moda cu blană sintetică detașabilă Dicte, în culoarea verde măslină, este o alegere perfectă pentru un look casual, look pe care-l adopți în cea mai mare parte a timpului. Geaca Vero Moda este confecționată din 100% poliester, cu un guler înalt, la care are atașat și o glugă îmblănită, numai bună pentru zilele friguroase. Culoarea gecii nu o scoate neapărat din anonimat, dar nici nu o banalizează, făcând din ea un articol vestimentar pe care să-l porți oriunde și în orice moment al zilei în care alegi să ieși din casă casual. Poți afla mai multe despre această geacă chiar AICI.

Designul și culoarea turqoise îți aduc odată cu această vestă un plus de feminitate. Vesta este confecționată din bucăți de blană naturală, are un guler cu revere tot din blană, iar închiderea se face prin clipsuri metalice. Află mai multe despre această vestă de AICI.

Nu poți purta o iarnă întreagă blugi. Adică poți, dar nu e cazul, cât există variante la fel de calduroase, dar mult mai cool. Rochia tricotată de la Diesel este o variantă foarte bună, fiind confecționată 50% din lână și 50% din acrilic. Are mâneci lungi, iar lungimea „mini“ e tot ce-ți trebuie pentru un stil casual. Intră AICI pentru a vedea mai multe detalii despre această rochie.

Dacă ești adepta stilului casual, care dă mai mult spre sport, acest hanorac este perfect pentru garderoba ta. Culoarea roșu bordeaux se potrivește oricărei nuanțe de ten, asta se știe, iar croiala regular fit, poate ascunde câteva kilograme în plus, dar poate și să evidențieze un corp tras prin inel. Are buzunare Kangaroo și îl bagi prin cap, cum s-ar spune. Intră AICI și află mai multe detalii.

Fie că adopți un stil elegant, fie că nu te regăsești în el deloc, există câteva momente în care ești constrânsă de împrejurări să o faci. Diesel are o variantă cool pentru tine. Cămașa transparentă cu guler din denim Eve de la Diesel e potrivită stilului casual și elegant, având un material transparent la umeri și mâneci și o croială supradimensionată. Află alte detalii despre această cămașă AICI.