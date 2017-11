Black Friday 2017 la eMAG: Telefoane pe care să le ai în vedere

Black Friday 2017 la eMAG se apropie cu pași repezi, iar dacă vrei un telefon nou, acum e momentul să profiți de reducerile anului.

Nu mai e mult până la ”Vinerea Neagră” a reducerilor, iar cei de la eMAG sunt consecvenți și oferă o singură zi de oferte, spre deosebire de alții, care fac și vara un asemenea eveniment. Astfel, e bine să fii pe fază în dimineața de vineri, deoarece poți prinde produsele preferate la prețuri foarte bune.

Un telefon mobil nou e, de cele mai multe ori, o investiție bună. Trebuie doar să fii pe fază la reduceri, astfel încât să economisești câteva sute de lei când vine vorba de un smartphone nou. eMAG pregătește o mulțime de discount-uri pentru vineri dimineață, iar telefoanele nu fac excepție. Toate ofertele la telefoane mobile sunt AICI, dar mai jos ai câteva selecții de top.

Telefoane de Black Friday la eMAG: Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 este unul dintre cele mai bune telefoane pe care poți miza dacă vrei să ai parte de o experiență premium. Având la bază un procesor Exynos 8895 octa-core, de 2,3 + 1,7 GHz, telefonul nu va avea probleme când vine vorba de rulat aplicații, mai ales că vine și cu 4 GB de RAM la pachet.

Galaxy S8 excelează și la capitolul cameră foto, având un senzor de 12 megapixeli care scoate imagini impecabile și pline de culoare. Ecranul este, însă, vedeta telefonului, având raportul de aspect de 18,5:9 și o diagonală de 5,8 inci. Poți găsi toate detaliile despre Samsung Galaxy S8 AICI.

Telefon ieftin de Black Friday 2017: iPhone 7 Plus

Cu toate că iPhone X e deja pe piață, prețul este unul prohibitiv, iar iPhone 8 Plus nu vine cu diferențe foarte mari față de predecesor, așa că poți alege liniștit un iPhone 7 Plus. Telefonul are un procesor quad-core A10 Fusion, dar și 3 GB de memorie RAM. Modelul de față vine cu 128 GB de spațiu de stocare, astfel că nu vei avea probleme cu aplicațiile sau cu fișierele multimedia prea curând.

Camera foto duală cu senzori de 12 megapixeli e capabilă să filmeze la rezoluție 4K și scoate fotografii de înaltă calitate, venind cu o mulțime de funcții bonus. Ecranul telefonului are diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD. Mai multe detalii despre iPhone 7 Plus poți găsi AICI.

eMAG Black Friday: Telefon mobil Huawei P10

Huawei P10 este unul dintre telefoanele de top ale companiei, având la bază un procesor Kirin 960, dar și 4GB de memorie RAM. Smartphone-ul are un sistem de camere duale, cu senzori de 20+12MP, fiind capabile să filmeze 4K.

Ecranul este suficient de mare, având diagonala de 5,1 inci și oferindu-ți o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. Dacă ești interesat de mai multe detalii cu privire la Huawei P10, poți găsi telefonul AICI.

Black Friday 2017: Smartphone LG G6

LG G6 este primul smartphone care a adus pe piață noul trend al ecranelor cu raport de aspect de 18:9, iar experiența de utilizare va fi una premium. Telefonul are un display IPS cu rezoluție de 2.880 x 1.440 pixeli, iar camera foto este una duală, cu senzori de 13 megapixeli, capabili de filmări la rezoluție 4K.

Nici celelalte specificații ale smartphone-ului nu sunt mai prejos. Astfel, ai parte de 4 GB de memorie RAM și de un procesor Qualcomm Snapdragon 821, quad-core, care rulează la 2,36 + 1,6 GHz. Dacă nu ți se par de ajuns cei 32 GB de spațiu de stocare, poți adăuga un card microSD de până la 2 TB. Toate informațiile despre LG G6, vârful de gamă al companiei, sunt disponibile AICI.