Black Friday 2017: parfumuri bune pe care să le iei de la eMAG

La eMAG, Black Friday 2017 aduce reduceri la toate gamele de produse de îngrijire personală și cosmetice, dar mai ales la parfumuri. Rezervă-ți parfumul preferat în coșul de cumpărături, ca să nu ți-o ia alții înainte.

Black Friday 2017 nu este numai despre elctronice, alectrocasnice, telefoane și mai știu eu ce. eMAG are o gamă variată de parfumuri pe care ți le oferă la prețuri reduse în Vinerea Neagră. Black Friday 2017 nu ține 24 de ore la eMag, asta se știe din anii trecuți.

Pentru că stocurile sunt epuizate în primele câteva ore de la start, ar fi bine să ai o evidență a lucrurilor pe care vrei să le achiziționezi, altfel riști să treacă pe lângă tine. Așa că ți-am făcut o listă cu cele mai bune parfumuri pe care trebuie să le ai în vedere neapărat.

Parfumuri pentru femei de Black Friday la eMAG: Apă de parfum Carolina Herrera Good Girl

Inspirat de stilul sofisticat și elegant al orașului New York, Casa Carolina Herrera are parfumuri din cele mai căutate din lume. Nu numai că mirosul de migdale și cafea se potrivește oricărui tip de femeie, însă și designe-ul sticlei este cu totul aparte. Carolina Herrera este un parfum al extremelor: se potrivește și femeilor spontane, dar și celor care emană eleganță la orice pas. Eleganța, farmecul și atemporalitatea parfumului este dat și de tuberoza și iasomia de sambac, pentru un plus de feminitate. Află mai multe despre Apa de parfum Carolina Herrera Good Girl AICI.

Parfumuri de Black Friday 2017 la eMAG: Apă de parfum Giorgio Armani SI

Giorgio Armani Si este un parfum fructat destinat femeilor sigure pe ele. Deși este relativ nou pe piață, a fost lansat în 2013, Si este parfumul care dezbină și cucerește, mai ales sexul opus. Creat de Christine Nagel, parfumul Si este o combinație atipică de coacăze, frezie, trandafir, vanilie, la care se adaugă esențe lemnoase, într-o sticlă de 100 ml. Mai multe detalii despre parfumul Giorgio Armani Si găsești AICI.

Parfumuri de bărbați de Black Friday 2017 la eMAG: Apă de toaletă Davidoff Cool Water

Unul dintre cele mai fresh parfumuri pentru bărbați, Davidoff Cool Water îmbină puritatea apei și briza oceanului într-o sticlă de 125 ml. Parfumul Davidoff spune povestea bărbatului care iubește oceanul și se încarcă cu energie din natură. Notele de mentă și levănțică, în combinație cu coriandrul picant și chihlimbar, oferă doza de senzualitate necesară oricărui bărbat. Intră AICI pentru mai multe detalii.

Parfumuri bune de Black Friday 2017 la eMAG: Apă de parfum Bvlgari Man in black

Un parfum recent lansat în gama Bvlgari, un brand de lux, acest parfum este destinat bărbaților siguri pe ei și pregătiți să iasă din zona lor de confort. Parfumul surprinde senzațiile tari ale eleganței, prin rom și condimente, în combinație cu lemn de guaiac, rășină și boabe de tonka. Pe scurt, apa de parfum de la Bvlgari este un parfum oriental lemnos, gata să te însoțească în noile tale experiențe. Află mai multe despre apa de parfum Bvlgari Man in black chiar AICI.

Parfumuri unisex de Black Friday 2017 la eMAG: Apă de toaletă Paco Rabanne Unisex

Paco Rabanne Paco este un parfum citric-aromatic, potrivit atât pentru el, cât și pentru ea. Cu arome pure, proaspete și curate, date de combinația dintre coriandru, lămâie de Amalfi, mandarină, lavandă, iasomie, lemn de santal și altele, Paco Rabanne Paco este parfumul perfect care se potrivește oricărui stil și oricărei provocări. Află mult mai multe despre acest parfum, dar și despre creatorul lui AICI.