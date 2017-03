Bătrânul Starcraft va fi relansat într-o versiune Remastered

Fanii jocurilor de strategie își aduc aminte cu drag de primele titluri Starcraft și Warcraft ale celor de la Blizzard și se pare că cel puțin unul va fi relansat.

S-a lansat în 1998. Imediat au trecut 20 de ani de la premiera primului Starcraft, dar în continuare reușește să influențeze mecanica de joc și filozofia multor titluri moderne din aceeași categorie. Special din foarte multe puncte de vedere și cu un amalgam de idei originale, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că se lucrează la o versiune remastered a titlului de acum câteva decenii. Momentan, totul este la nivel de zvon, dar șansele sunt destul de mari ca această informație să se materializeze, în contextul în care nu auzim prima oară de un astfel de proiect.

De această dată, informația a fost publicată de un site din Seoul, Coreea de Sud. Aparent, cei de la Sports Seoul au aflat de la o sursă apropiată de companie că bătrânul Starcraft într-o versiune Remastered ar putea ajunge pe piață chiar în acest an. Dacă se confirmă, în vară ne-am putea juca StarCraft ca acum 20 de ani, cu elemente similare de gameplay, același set de funcționalitate, dar cu o grafică îmbunătățită și suport pentru Battle.net. Acesta din urmă este foarte important pentru experiențe multiplayer online fără cusur.

Nu este prima oară când se vehiculează posibilitatea lansării unu joc Starcraft Remastered. Anul trecut am dezbătut pentru prima oară acest subiect, dar din păcate nu s-a materializat nimic. Nu a ajutat nici faptul că cei de la Blizzard, în loc să desființeze zvonurile au oferit un comunicat de forma ,,Nu avem nici un anunț de făcut la această oră.” În plus, în 2015, dezvoltatorul a publicat un anunț pentru un post a cărui descriere oficială includea ,,abilitatea de a ajuta restaurarea jocurilor vechi Blizzard la glorie.” Rămâne să vedem dacă vom avea sau nu parte de un nou Starcraft în acest an.