Bătălia „roboților“: asistenții digitali care vor să țină evidența vieții tale

Inteligența artificială încă este o chestiune SF pe care n-o vedem prea bine dezvoltată în prezent. Dar avem asistenti digitali și de ei chiar te-ai putea ajuta.

Mai e mult până să vedem inteligența artificială la nivelul inteligenței umane, însă când vine vorba de acțiuni și funcții repetitive, de jocuri și dezlegat probleme, se pare că „roboții“ actuali se descurcă destul de bine. Pentru a învăța mai bine, asistenții digitali au nevoie de foarte multe interacțiuni, iar aici intervin giganții lumii IT și fiecare vrea să-și impună pe piață produsul.

Apple a dat tonul industriei cu Siri, primul asistent capabil să recunoască comenzile vocale și să și răspundă la ele. Google a reacționat imediat cu versiunea Google Now, apoi cu Google Assistant. Microsoft a lansat Cortana, nume adus din lumea jocuri video, iar Amazon a avut un succes nesperat cu asistentul Alexa, integrat prima dată într-o boxă smart.

Chatboții vor fi asistenții digitali de care nici nu vei ști

Urmează faza chatbot, în care foarte multe companii vor folosi „roboți“ de chat pentru a oferi clienților diverse informații sau suport tehnic, fără intervenția unor oameni. Sau lasă asistentul uman să fie ultima variantă, după ce algoritmii au eșuat. Facebook ar vrea să facă de toate: și asistent digital, și chatboți, și multe altele. Nu are însă acum o alternativă reală. Samsung a lansat Bixby care ar vrea să fie la fel, dar nu prea este.

Personal n-am fost prea impresionat de partea de comenzi vocale, asistenți digitali, chatboți. M-am tot gândit de ce aș vorbi cu telefonul, când pot să apăs pe comenzile binecunoscute. Sigur, dacă ești la volan și conduci, ai nevoie de ambele mâini. Aici aș vedea o utilitate. Dar la birou? Dar acasă? Totuși, se pare că trendul asistenților digitali este tot mai puternic.

La finalul lui 2016 existau deja miliarde de dispozitive pe piață pe care au fost instalați asistenți digitali. Fiecare telefon are, practic, asistent digital instalat. Pe lângă telefoane au apărut și alte gadgeturi smart. Fie că vorbim despre smart TV, boxe, sisteme pentru controlul casei și așa mai departe. Nu există un studiu concret cu numărul de utilizatori ai serviciilor, dar cercetările arată că sunt destui.

În Statele Unite ale Americii, la finalul lui 2016, circa 42% din utilizatorii de smartphone au încercat asistentul digital din telefon. Sau cel puțin așa au spus.

În Marea Britanie, procentul a fost atunci de 32%. E drept, pe limba engleză sunt asistenții bine pregătiți și înțeleg comenzile mai ușor, depinde și de accent. Studiile arată însă că cei mai mulți folosesc comenzile vocale pentru a realiza apeluri, pentru a pune muzică, pentru a căuta diverse locații pe hartă sau datele de contact de la restaurante și magazine.

Cercetările mai arată că utilizatorii preferă un singur asistent și că nu folosesc simultan mai mulți.

Printre asistenții digitali, începe declinul pentru Siri?

Există o discuție, mai mult o legendă din Silicon Valley, conform căreia Apple nu ar fi dorit ca Siri să devină o inteligență artificială în adevăratul sens al cuvântului, iar aplicația a rămas în stadiul rudimentar de a prelua câteva comenzi comune. Fondatorii Siri au plecat și au creat Viv, companie independentă preluată de Samsung, cu ajutorul căreia a dezvoltat Bixby.

Cel mai recent studiu despre Siri arată că numărul său de utilizatori a scăzut de la 48,66 milioane la 41,33 milioane de utilizatori. De asemenea, indicele de loialitate a scăzut de la 21% anul anterior la doar 11%, adică procentul celor care folosesc asistentul în mod continuu. Lipsa inovației și faptul că Apple nu a instalat Siri în alte terminale face ca Alexa sau Google Assistant să crească mult mai rapid.

Asistentul Google este avantajat că vine integrat în Android și este prezent pe aproape toate telefoanele puternice. Dar este, de asemenea, prezent pe televizoare, pe boxe smart și alte terminale.

Amazon a reușit să impună Alexa fără mari eforturi. Simpla instalare pe o boxă care arată bine, e simplu de utilizat și este relativ ieftină a dus la vânzări de milioane. Și se pare că americanii preferă acest gen de asistent.

Mai mult, Alexa a răspuns mai precis la întrebări despre evenimente sportive sau culturale, în comparație cu Siri. În perioada în care asistentul Apple a scăzut dramatic, numărul de utilizatori Alexa a crescut cu 326%. Și noul asistent este deja de găsit pe anumite smartphone-uri și pe alte dispozitive. Specialiștii estimează că anul acesta Alexa va depăși 35 de milioane de utilizatori.

Microsoft a instalat Cortana în Windows 10 și a făcut asistentul destul de greu de dezactivat. Conform cifrelor oficiale, au și depășit 100 de milioane de utilizatori, doar că interacțiunea pe PC este mai complicată decât pe un smartphone.

Bixby al Samsung este cel mai nou jucător din industrie, abia a venit în primăvară pe Galaxy S8 și S8 Plus, iar de luna următoare va fi disponibil pe Galaxy Note 8. A învățat mult și acum este disponibil și sub forma unui asistent cu care poți interacționa prin voce. Doar că este în continuare sub nivelul Google Assistant, Siri sau Alexa. Mai e mult de lucru până să devină comparabil.

Și, acum, despre asistenții digitali care vor fi peste tot: chatboții

Cel mai simplu de făcut sunt „roboții“ de chat, iar astfel de aplicații existau încă din anii 2000, chiar dacă în forme rudimentare, care doar recitau textele introduse de oameni. Acum, noua generație de boți poate folosi puterea și creativitatea unor platforme de inteligență artificială atât pentru a intepreta mai bine comenzile, cât și pentru a oferi răspunsuri mai creative.

Acest lucru poate observa și la asistenții digitali, dar la chatboți răspunsurile sunt, în general, în scris.

Există la ora actuală „roboți“ de chat pentru divertisment, cu care oamenii pierd vremea discutând diverse, dar există și varianta pentru companii și corporații, cu funcții tot mai complexe. De asemenea, există versiuni care permit acțiuni specifice, precum achiziția de bilete de avion, rezervări la restaurante sau hoteluri și așa mai departe.

Evident, cea mai comună utilizare pentru chatboți și asistenți digitali corporate este în relația cu publicul. Să răspundă la întrebări de bază, la informații despre produse și serviici, la localizarea unor magazine și așa mai departe. În fazele următoare, „roboții“ vor fi folosiți și pentru trainingul intern al angajaților, pentru mai multe activități și din ce în ce mai complexe.

Este la fel de posibil ca pe viitor „roboții“ de chat și asistenții digitali să pună în pericol locurile de muncă. Dar mai avem mult până acolo. Depinde cât de repede învață și cât de repede se adaptează la modul de comunicare al oamenilor.