Aumi Mini este lumina de veghe care te ține la curent cu evenimentele importante

Dacă ai avut vreodată o fascinație pentru o lumină de veghe în cameră, Aumi Mini duce respectivul concept la un cu totul alt nivel prin câteva elemente smart.

Luminile de veghe și lămpile există poate de 100 de ani, dar nici una de până acum nu a avut multe în comun cu Aumi Mini. Creatorii gadgetului din clipul de mai sus au sperat să obțină finanțarea pentru ideea lor pe Kickstarter, dar cu 26 de zile rămăs, au strâns aproape de două ori banii necesari.

Entuziasmul a fost atât de mare pentru micuțul produs conectabil la priză sau USB datorită funcționalității diversificitate. În plus, acesta este fratele mai mic al modelului original de Aumi lansat în urmă cu ceva timp. Din momentul în care îl conectezi la priză, prin intermediul aplicației de smartphone, împerechezi gadgetul cu mobilul și îl integrezi în rețeaua locală.

În teorie, aceasta este o sursă de lumină ce constă într-o serie de LED-uri destul de puternice amplasate sub forma unui dreptunghi. Pe lângă o lumină constantă într-o culoare aleasă de tine, Aumi Mini își poate schimba culoare și poate începe să clipească pentru a te notifica în privința anumitor evenimente. Nu contează dacă vrei să primești o notificare când te menționează cineva pe Twitter sau când plouă afară. Orice este posibil. Până și lipsa conecitivității la internet poate fi un motiv de alertă, iar un flux de lumini stridente predefinite s-ar putea să te ajute să te trezești mai ușor dimineața.

Dacă platforma IFTT sau If This Than That îți este cunoscută, suportul pentru funcționalitatea ei este inclus și în această lampă inteligentă. IFTT te ajută să creezi așa numite rețete sau scenarii complexe care, în final, să se reflecte în notificări. De exemplu, poți alege ca la ora la care apune soarele în zona în care te afli, lumina de la lampă să fie galbenă. Eventual, poți folosi Aumi Mini în tandem cu o sonerie smart, iar aceasta să înceapă să clipească atunci când este cineva la ușă.