Au apărut primele detalii despre un nou film Matrix

Mulți sunt de părere că Matrix este unul dintre cele mai bune filme SF realizate vreodată și se pare că va avea parte de o continuare.

Trecând peste dezbaterea eternă dintre fanii Star Trek și Star Wars, foarte mulți sunt de părere că Matrix sau Minority Report sunt unele dintre cele mai bune filme SF realizate vreodată. Dacă în ceea ce privește Minority Report am văzut deja anul trecut un serial ce a ajuns să fie anulat la scurt timp după lansare, Matrix se pare că va mai avea parte de un lung metraj.

Informațiile pe marginea acestui subiect au fost publicate inițial de cei de la Hollywood Reporter și provin de la un apropiat al studiourilor Warner Bros., realizatorii trilogiei inițiale. Warner Brothers deține drepturile exclusive de distribuție pentru Matrix, Matrix Reloaded și Matrix Revolutions. Din acest motiv, doar ei pot decide dacă respectivul subiect merită revizitat.

Decizia se pare că a fost luată și s-a început lucrul la un nou scenariu a cărui acțiune se desfășoară în același univers SF ca în cazul filmelor de acum 15 – 18 ani. Discuțiile inițiale sunt cu Zak Penn, același individ creativ care s-a aflat în spatele Ready Player One, Alphas, X-Men 2 sau The Incredible Hulk. Conform zvonurilor, rolul principal va fi ocupat de Michael B. Jordan, pe care s-ar putea să-l știți din Creed, Fantastic Four sau Fruitvale Station.

O altă sursă apropiată de subiect a confirmat pentru Deadline că studioul vrea să organizeze întâi o întâlnire cu scenariști care să își dea cu părerea vizavi de subiectul potrivit pentru un astfel de film și direcția pe care ar trebui să o urmeze o eventuală franciză. La această oră, nu se știe dacă surorile Watchowski vor fi implicate în producția proiectului sau dacă vreo unul dintre actorii din cele trei filme Matrix vor reveni pe marile ecrane în pielea îndrăgitelor personaje.