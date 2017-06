Atac terorist la Londra: Theresa May spune că Internetul trebuie reglementat

În cursul serii de sâmbătă, Londra a fost lovită de două atacuri teroriste care s-au soldat cu șapte morți și 48 de răniți, cel puțin după primele estimări. În urma acestui nou atac terorist la Londra, Primul Ministru al Marii Britanii, Theresa May, a declarat, printre altele, că Internetul trebuie reglementat în așa fel încât să nu mai ofere un ”spațiu sigur” teroriștilor sau adepților islamismului radical. Ea este de părere că lumea are nevoie de acorduri internaționale special redactate în acest sens.

Primul ministru a spus că introducerea de noi reguli care să aibă impact asupra spațiului virtual ar putea depriva extremiștii de spațiile pe care le consideră sigure din sfera online-ului. De asemenea, ea a mai declarat că firmele de tehnologie și providerii de Internet nu aduc un aport destul de mare luptei anti-terorism. Aceștia trebuie să își mărească eforturile în acest sens deoarece au un rol foarte important de jucat în dejucarea unui eventual nou atac terorist la Londra sau în Marea Britanie.

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Marea Britanie, May își înăsprește discursul politic și cere public, din nou, legi mai puțin permisive în ceea ce privește libertatea Internetului. Printre alte lucruri, pe agenda Partidului Conservator condus de May se află obligarea providerilor de servicii de internet să lupte împotriva extremismului online și să ofere acces mai dificil la pornografie, notează publicația britanică The Independent.

Legea Puterilor Investigative 2016 se numește documentul legislativ pe care Theresa May îl susține cu sus și tare. Acesta obligă providerii de Internet să țină o listă cu toate site-urile web vizitate de utilizatorii lor în ultimul an. Astfel se vor crea baze de date pentru fiecare client în parte în scopul documentării asupra paginilor de Internet pe care aceștia le-au accesat în trecutul apropiat. În plus, poliția va avea acces la acestea când va dori, fără să trebuiască să obțină un mandat special pentru consultarea lor.