Assassin’s Creed a fost recreat pentru PlayStation 1 [VIDEO]

Atunci când a apărut (2007), primul Assassin’s Creed a fost unul ditre cele mai avansate și mai atractive jocuri ale perioadei. Ubisoft ne introducea într-un univers plin de comploturi, societăți secrete și asasinări, setat inițial în perioada cruciadelor (1190). Franciza a evoluat extrem de mult și a ajuns să cuprindă nu mai puțin de 18 jocuri pentru PC, console și dispozitive mobile. Plus un film.

Revenind la primul Assassin’s Creed, acesta a atras după sine extrem de mulți fani (inclusiv eu) care s-au îndrăgostit instant de universul creat de Ubisoft. Ei bine, unul dintre ei s-a gândit să-și imagineze cum ar fi arătat acest joc pentru o consolă foarte veche, și anume PlayStation 1. Asta ar fi însemnat ca jocul să fie lansat spre finalul anilor ’90. Youtuber-ul 98Demake a postat un video cu versiunea sa recreată în grafica vremurilor de altădată, care vine la pachet cu un soundtrack demn de vechea consolă.

Canalul de YouTube mai sus menționat nu este la primul artificiu tehnic de acest gen. El conține o listă mai lungă de jocuri recreate folosind tehnici de grafică similare cu cele din anii ’90, printre care și Fallout 4, The Last of Us sau Grand Theft Auto 5. Clipurile sunt foarte amuzante, și promit să aducă zâmbetul pe buzele tuturor care au utilizat, în copilărie sau nu, una dintre cele mai bine vândute console din istorie.

Franciza Assassin’s Creed va continua în această toamnă cu cel de-al 19-lea joc, Assassin’s Creed Origins. El va fi lansat pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One pe 27 octombrie. Acțiunea sa va fi setată în Egiptul antic, seria întorcându-se în timp către evenimentele care au declanșat povestea, notează Gamespot.com.