Amazon nu renunță la tablete și lansează două modele actualizate: Fire 7 și Fire HD 8

Tabletele Amazon au avut din totdeauna un public bine definit. Chiar și în acest condiții însă, ocazional ai nevoie de actualizări.

La fel cum Apple a început să micșoreze semnificativ ritmul lansării de noi tablete, rețeta a fost împrumutată și de cei de la Amazon. După ce timp de câțiva ani au făcut efortul de a aduce pe piață anual noi modele, acum au rărit lansările până la 2-3 ani. Trecând peste acest detaliu de context, americanii tocmai au lansat două noi modele ieftine și bune, cu o autonomie de invidiat.

Din acest moment, direct de pe Amazon, puteți comanda noile tablete Fire 7 și Fire HD 8. Dacă nu era evident, valoarea numerică face referie la diagonală, la fel ca în anii trecuți. În plus, versiunea mai micuță, cu diagonală de 7 inci are avantajul de a fi mai ușoară și mai subțire. În plus, promite o autonomie de 8 ore. Modelul un pic mai capabil, Fire HD 8 include pe lângă saltul în diagonală o creștere a autonomiei până la pragul generos de 12 ore.

Amazon Fire 7 este cea mai ietină tabletă Amazon creată vreodată și poate fi achiziționată cu doar 50 de dolari. Partea surprinzătoare este că la această valoare infimă include un panou IPS cu contrast sporit și unghiuri foarte bune de vizibilitate. Spațiul de stocare implicit este de 16GB, dar poate fi extins prin intermediul unor carduri microSD de până la 256GB.

Amazon Fire HD 8 costă 80 de dolari, dar pentru cei 30 de dolari în plus beneficiați de un panou HD cu o rezoluție nativă de 1280 x 800 pixeli. Partea de procesare este asigurată de un SoC quad core, memoria internă este de 16GB sau 32GB și poate fi extinsă cu carduri microSD de până la 256GB.

Ambele tablete vin la pachet cu asistentul virtual Alexa pentru a vă face viața mai ușoară prin vociferarea imediată a răspunsului la diverse întrebări. Cu camere decente pe o parte și pe alta, ar trebui să-și facă treaba și dacă le folosiți pentru teleconferință. Tabletele sunt disponibile în culorile negru, roșu, galben și albastru.

Dacă erați în căutarea altor tablete de la producători de renume cu prețuri decente, există câteva opțiuni demne de luat în calcul. Galaxy Tab A T280, de exemplu, are un ecran de 7 inci, un procesor quad core la 1,3 GHz, 1,5GB RAM și o memorie internă de 8GB. Aceasta este disponibilă AICI în culorile alb și negru.

Tot la capitolul bune și ieftine intră Huawei MediaPad T1. Cu un panou IPS și un preț de invidiat, aceasta are o diagonală de 7 inci iar la interior ascunde un SoC quad core tactat la 1,2 Ghz, 1GB RAM și o memorie internă de 8GB. Pentru o eventuală achiziție, accesați ACEST link.

Cei de la Lenovo se adresează de asemenea segmentului de piață entry-level cu Lenovo Andy Lite Tab3 A7-10F. Aceasta este dotată cu un panou IPS HD de 7 inci, în timp ce configurația hardware este formată dint-un SoC quad core la 1,3GHz, 1GB RAM și o memorie internă de 8GB. Această tabletă accesibilă poate fi achiziționată de AICI.